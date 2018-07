20:38 Uhr

Walter Rentsch erläuft Doppel-Gold Lokalsport

Aichacher gewinnt bei deutscher Seniorenmeisterschaft in Mönchengladbach über 800 und 1500 Meter.

Walter Rentsch hat es wieder getan. Der Leichtathlet des LC Aichach hat seiner Medaillensammlung zwei goldene Plaketten von den deutschen Seniorenmeisterschaften in Mönchengladbach hinzugefügt – über 800 und 1500 Meter holte sich Rentsch seinen nationalen Titel Nummer 15 und 16, schon im Februar hatte er in der Halle gesiegt (wir berichteten).

Zunächst standen die 800 Meter auf dem Programm. Rentsch war favorisiert, ebenso Bernd Bächle aus Hanau. Die beiden gingen sofort in Führung, Bächle legte ein flottes Tempo vor und sprengte das Feld. Des Hessen 72 Sekunden für die erste Runde stellten indes für den Aichacher kein Problem dar. Bächle verschärfte eingangs der Gegengeraden das Tempo, Rentsch konterte noch vor der Schlusskurve und riss sofort eine fünf Meter große Lücke, die sich bis ins Ziel noch deutlich vergrößerte. Rentschs Siegerzeit wurde mit 2:23,40 Minuten gestoppt, Bächle gewann Silber in 2:25,54 Minuten. Dritter wurde Anton Schreiner (LZ Wippetal) in 2:34,63 Minuten.

Der Samstag begann mit einer Schrecksekunde für Rentsch: Beim Einlaufen für das 1500-Meter-Meisterschaftsrennen blieb er mit einem Spikesnagel im Bahnbelang hängen und stürzte. „Zum Glück habe ich mir nur die Schulter und ein Knie aufgeschürft, meinem Start stand nichts im Wege.“ Der Rennverlauf stellte eine Kopie des 800-Meter-Rennens dar: Bächle, als „Frontrunner“ bekannt, suchte die Flucht nach vorne. Rentsch blieb dem Hanauer auf den Fersen. 250 Meter vor dem Ziel zog der Paarstädter einen langen Spurt an und siegte am Ende sehr deutlich in 4:57,87 Minuten vor Bächle in 5:00,66 Minuten und Klaus Goldammer (OSC Berlin), einem mehrfachen früheren DDR-Meister, in 5:15,05 Minuten.

Rentsch war mit dem Verlauf der Meisterschaften zufrieden. „Es waren sehr gut organisierte Deutsche Meisterschaften mit vielen hervorragenden Ergebnissen.“ (hokr)

