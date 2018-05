07.05.2018

Wanderfreunde laufen Sieg hinterher Lokalsport

Torloses Remis gegen Gundelsdorf ist für WFK zu wenig, um aus Abstiegszone herauszukommen. Der TSV Friedberg marschiert derweil humorlos in Richtung Kreisliga. Das bekommt diesmal DJK Stotzard zu spüren

Von Reinhold Rummel

Der TSV Friedberg hat die Weichen klar in Richtung Kreisliga gestellt. Gegen die DJK Stotzard siegte der Spitzenreiter der Kreisklasse Aichach klar mit 6:2. Verfolger TSV Dasing beendete seine Flaute mit einem 4:0-Sieg in Oberbernbach. Der SV Ried musste sich mit 1:5 dem TSV Inchenhofen beugen, und der FC Affing II unterlag beim SC Mühlried mit 2:5. Dagegen stoppte der TSV Sielenbach seinen Abwärtstrend und bezwang die DJK Gebenhofen-Anwalting klar mit 3:0 Toren.

„Unser Sieg hätte noch deutlicher ausfallen können“, so TSV-Abteilungsleiter Bob Mendel: „Wir haben aber trotz der sechs Treffer einige Chancen nach dem Wechsel nicht konsequent genutzt, sonst wäre ein Schützenfest möglich gewesen.“ Nur die Gegentreffer vor dem Wechsel missfielen ihm: „Da waren wir zu nachlässig in der Defensive.“ Bereits nach einer Viertelstunde führte der Spitzenreiter durch Treffer von Peter Müller, Fabian Franz und einem Eigentor von Tobias Riemensperger mit 3:0, ehe die Stotzarder durch Morteza Hosseini und Michael Zera auf 2:3 verkürzten. Friedberg zog aber nach dem Wechsel an, und Michael Pfeiffer, Patrick Bülles und Fabian Franz machten das halbe Dutzend voll.

Tore 1:0 Müller (4.), 2:0 Riemensperger (8., Eigentor), 3:0 Franz (17.), 3:1 Hosseini (19.), 3:2 Zera (36.), 4:2 Pfeiffer (52.), 5:2 Bülles (78.), 6:2 Franz (80.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Udo Hammerer.

Der TSV Dasing beendete in Oberbernbach mit einer starken Vorstellung seine Negativserie. Trainer Jürgen Schmid sprach von einer ansprechenden Partie: „Wir haben nicht viel zugelassen und uns endlich wieder belohnt.“ In der 24. Minute drückte Tobias Jedlicka einen Querpass von Wiking Jurasky zur Führung ins Oberbernbacher Tor. Danach nutzte TSV-Spielführer Jörg Marquart einen Querschläger in der SCO-Abwehr und erhöhte auf 2:0. Nach dem Wechsel blieben die Dasinger tonangebend, während Obernbernbach nie ins Spiel fand. Beim zweiten Treffer von Marquart nach über einer Stunde war David Schmid der Wegbereiter. Zehn Minuten vor dem Ende erzielte Jörg Marquart mit seinem dritten Tagestreffer auf Zuspiel von Jonathan Rettig den 4:0-Endstand. Die einzige Chance der Platzherren durch Tobias Großmann machte TSV-Schlussmann Simon Riegel zunichte.

Tore 0:1 Jedlicka (24.), 0:2 Marquart (29.), 0:3 Marquart (67.), 0:4 Marquart (80.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Karl-Heinz Kotter.

Von mehr Spielanteilen und den klareren Chancen sprach WF-Berichterstatter Jochen Mangold: „Aber wir hatten dann auch Glück, dass der Unparteiische keinen Strafstoß gegen uns verhängte.“ Daniel Kaleja bremste Gästespieler Florian Mayer, aber Schiedsrichter Christian Kainz entschied auf Eckball. Die größte Chance für die Heimelf hatte Andreas Jäger, als er allein auf Torhüter Stefan Oswald zusteuerte, ihn aber nicht überwinden konnte.

Zuschauer 80 Schiedsrichter Christian Kainz.

Eine Nummer zu stark war der Gast aus Inchenhofen für den SV Ried. „Da war heute einfach nichts drin“, so Co-Spielertrainer Michael Meisetschläger. Bis zum Seitenwechsel konnte die Heimelf die Partie noch ausgeglichen gestalten. Nach dem Wechsel brachte sich der Gast mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Dominik Bichler traf zur Führung, und zwei Minuten später stand Maximilian Heilgemeier nach einem Freistoß richtig. Arthur Vogel traf nach einer Stunde zum 3:0. Danach verwaltete Inchenhofen den sicheren Vorsprung und überließ Ried das Geschehen. Heilgemeier traf per Freistoß zum 4:0, ehe Dominik Zeug den Ehrentreffer erzielen konnte. Den Schlusspunkt setzte Elias Landsbeck.

Tore 0:1 Bichler (49.), 0:2 Heilgemeier (51.), 0:3 Vogel (64.), 0:4 Heilgemeier (72.), 1:4 Zeug (85.), 1:5 Landsbeck (89.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Sascha Reus.

Von einer starken Energieleistung sprach TSV-Berichterstatter Haberl: „Bei diesen Temperaturen in der Schlussphase das Spiel noch zu drehen, verdient schon ein Sonderlob.“ Andreas Zeitlmair brachte Aresing in Führung, die Simon Erhard und Axel Mayr in eine 2:1-Pausenführung nach zwei Freistößen von Spielertrainer Volkan Cantürk drehten. Marco Kutscherauer nutzte ein Missverständnis zwischen Hannes Klein und Johannes Wenger, und wenig später brachte Dominik Hörmann den Gast erneut in Führung. Cantürk sorgte für den 3:3-Ausgleich. Und als Simon Erhard mit einem Lupfer seinen Bruder Jonas bediente, traf der zum 4:3-Heimsieg.

Tore 0:1 Zeitlmair (11.), 1:1 Simon Erhard (31.), 2:1 Mayr (41.), 2:2 Kutscherauer (49.), 2:3 Hörmann (56.), 3:3 Cantürk (76.), 4:3 Jonas Erhard (88.) Gelb-Rot Martin Schruf (90./BCA) Zuschauer 120 Schiedsrichter Alfred Fankhauser.

Von einer sehr engagierten Gästemannschaft berichtete SCM-Pressesprecher Daniel Rapatzke: „Die haben uns alles abverlangt und es uns sehr schwer gemacht.“ Johannes Stegmair erzielte nach einer halben Stunde sogar den Führungstreffer. Julian Finkenzeller und Marco Rechenauer drehten den Rückstand in eine 2:1-Führung. Rainer Lohwasser und Lukas Koppold ließen Mühlried mit 4:1 davonziehen, ehe Florian Kummer auf 2:4 verkürzte. Stefan Jocham machte zwei Minuten vor dem Ende den Deckel drauf.

Tore 0:1 Stegmair (32.), 1:1 Finkenzeller (36.), 2:1 Rechenauer (42.), 3:1 Lohwasser (51.), 4:1 Koppold (70.), 4:2 Kummer (80.), 5:2 Jocham (88.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Stephan Benzinger.

Einen eminent wichtigen Heimsieg feierte der TSV Sielenbach, er ist damit dem Klassenziel einen gewaltigen Schritt nähergekommen. Nach einen Freistoß von Martin Lechner drückte Robert Haug den Ball zur Führung über die Torlinie. Noch vor dem Wechsel erhöhte Robert Haug per Strafstoß auf 2:0, nachdem zuvor Moritz Piller im Strafraum Josef Baumgartner gefoult hatte. Die beste Chance der Gäste machte Torhüter Kettner gegen Raphael Pavle zunichte. Den Schusspunkt setzte Thomas Neumair nach einem Eckball von Lukas Meisetschläger per Kopf.

Tore 1:0 Haug (29.), 2:0 Haug (44.), 3:0 Neumair (90.) Gelb-Rot Hofner (86. TSV) Zuschauer 100 Schiedsrichter Franz Seidl.

