18:00 Uhr

Warum Julian Mayr doch nicht zurück nach Aindling wechselt

Mittelfeldspieler Julian Mayr kommt nun doch nicht zum TSV Aindling zurück. Der 23-Jähriger wechselt überraschend zur neuen Saison zum VfR Neuburg.

Eine negative Überraschung gibt es für die Fußballer des TSV Aindling. Denn Julian Mayr wird nun doch nicht ans Schüsselhauser Kreuz zurückkehren. Der 23-Jährige vom FC Ehekirchen gab im April seine Rückkehr zu seinem Jugendverein bekannt. Nun – fast ein Jahr später – steht fest, dass Mayr künftig für den Landesligisten VfR Neuburg die Schuhe schnüren wird.

„Wir waren an Julian bereits vor einiger Zeit stark interessiert“, berichtet Neuburgs Trainer Alexander Egen. Doch der entschied sich zunächst für seinen Heimatverein. Allerdings habe sich laut Egen „eine neue Situation ergeben. Wir haben nochmals mit Julian gesprochen. Und letztlich hat er uns dann seine Zusage gegeben“. Ein Rückschlag für den TSV Aindling. Am Schüsselhauser Kreuz schaffte Mayr auf Anhieb den Sprung in die Erste Mannschaft. In der Landesliga bestritt er 55 Partien für Aindling. Nach dem Abstieg in die Bezirksliga zog es ihn zum FC Ehekirchen. Mit dem FCE gelang ihm der Aufstieg in die Landesliga. Auch in der aktuellen Spielzeit zählt Mayr zum absoluten Stammpersonal. 24 Mal lief er für Ehrkirchen auf. Dabei erzielte der 23-Jährige drei Tore und legte weitere sieben auf.

VfR Neuburg verstärkt sich weiter

Ebenfalls aus Ehekirchen wechselt Maximilian Jahner nach Neuburg. Darüber hinaus sicherten sich die Lilaweißen noch die Dienste von Offensiv-Allrounder Michael Belousow, dessen Vertrag beim Bayernligisten FC Pipinsried derzeit noch ruht, sowie von Abwehr-Spezialist Maximilian Edenhofer (U19 TSV Rain). Erhalten bleibt dem VfR Neuburg außerdem Torjäger Fabian Scharbatke. Der Pöttmeser ist mit elf Treffern torgefährlichster Angreifer der Neuburger. Der 24-Jährige hatte mit Mayr bis zum Ende der abgelaufenen Saison noch in Ehekirchen zusammengespielt. (AZ)

