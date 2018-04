vor 8 Min.

Wegweisende Partien Lokalsport

Der FC Affing II steht gegen Gundelsdorf unter Druck. Hält Klingens Serie auch gegen das Topteam aus Friedberg?

Auch am 18. Spieltag erwartet die Kreisklasse wieder viel Hochspannung in den Begegnungen. Schlusslicht Wanderfreunde Klingen tritt etwa gegen den Aufstiegsaspiranten TSV Friedberg an, Spitzenreiter TSV Dasing ist zu Gast beim Verfolger TSV Inchenhofen.

Vor einer wichtigen Heimprüfung steht der SV Ried gegen den BC Aresing. Ebenso der FC Affing II, der zum Derby den FC Gundelsdorf erwartet. „Da müssen wir die Punkte ziehen“ so Coach Philipp Pistauer. „Ein Blick auf die Tabelle verrät die Brisanz der Partie“, so der 39-Jährige, der in Dasing wieder zwischen den Torpfosten stand. „Ich war mit unserem letzten Aufgebot nicht unzufrieden.“ Im Hinspiel gegen Gundelsdorf unterlag der FCA II mit 1:3. „Da haben wir den Kampf nicht angenommen“, so Pistauer. Gundelsdorf verfüge über eine eingespielte Mannschaft. „Die spielen einen einfachen, aber effektiven Fußball.“ Am Sonntag steht dem Trainer an der Frechholzhauser Straße wieder ein breiterer Kader zur Verfügung. Zwar fehlt weiterhin Timo Hillebrand wegen eines Faserrisses und auch bei Peter Moll (Knieprobleme) ist der Einsatz äußerst fraglich, aber die Kurzurlauber sind am Wochenende wieder zurück.

Vor einer hohen Hürde steht am Sonntag Spitzenreiter TSV Dasing. Die Jürgen-Schmid-Elf ist zu Gast beim Verfolger TSV Inchenhofen. Der Dasinger Coach: „Unsere Aufgaben werden nicht einfacher, aber wir stellen uns dieser Herausforderung.“ TSV-Abteilungsleiter Mike Schaeffer ist mit der Entwicklung beim TSV unterdessen zufrieden. „Wir fördern seit Jahren in unserer Jugend und im Seniorenbereich den Teamgeist, indem wir jeden Einzelnen besser machen wollen.“ Besonders freut es ihn, „dass bereits jetzt ausnahmslos alle A-Jugendlichen und Spieler der ersten und zweiten Mannschaft sowie unser Trainerteam ihre Zusage für die Saison 2018/19 unabhängig von der Spielklasse gegeben haben.“

Beim WF Klingen ist man derzeit ebenfalls begeistert. Die Verpflichtung von Frank Lasnig als Spielertrainer für die zweite Spielserie hat bislang gefruchtet – zwei Siege lautet die Bilanz. Nun erwartet man zu Hause mit dem TSV Friedberg einen Hochkaräter. Ob Klingen mit Lasnig der nächste Coup gelingt, scheint äußerst fraglich, denn die Friedberger sind mit dem Start nach der Winterpause nicht zufrieden und werden in Klingen mit einem anderen Gesicht auftreten. Morgenluft hat man auch beim SV Ried geschnuppert, auch wenn man am Osterwochenende in Gebenhofen leer ausging. Nun tritt man zu Hause gegen Aresing an, und da setzt man voll auf die Rieder Höhenluft, um mit einem weiteren Heimerfolg die Chance auf den Klassenverbleib zu wahren. (r.r)

Themen Folgen