01.12.2018

Wer schafft Sprung auf Rang drei? Lokalsport

Hollenbachs Torwart Rainhold Tinni wehrte diesen Ball im Hinspiel am 4. Oktober souverän ab, da hatte auch Affings Nino Kindermann im Luftduell keine Chance. Am Sonntag müssen beide Teams zu Hause bei Nachholspielen ran – und beide haben theoretisch die Chance, auf den dritten Tabellenplatz zu springen.

Affing und Hollenbach müssen am Sonntag nochmals ran. Beide Teams haben die Möglichkeit, auf Platz drei zu überwintern. Die besseren Karten hat aber der TSV

Während in Aichach schon der Christkindlmarkt eröffnet wird und sich langsam Weihnachtsstimmung breitmacht, wird auf den Fußballplätzen im Landkreis immer noch gekickt.

Ein Fußballspiel im Freien – geht das im Dezember noch? Der FC Affing ist fest entschlossen, die Nachholpartie in der Bezirksliga am Sonntag zu Hause um 14 Uhr gegen Mitaufsteiger TSG Thannhausen tatsächlich über die Bühne zu bringen. „Wir bereiten den Platz vor, wir walzen ihn“, berichtete am Freitag Markus Berchtenbreiter, der Abteilungsleiter Fußball, und betonte: „Wir wollen unbedingt spielen.“

Der Hintergedanke ist natürlich der, dass man das Jahr 2018 nur zu gerne mit drei „Dreiern“ in Folge abschließen würde. In Nördlingen gab’s einen 2:0-Erfolg und dann zu Hause gegen den TSV Rain II ein 1:0. Über die Favoritenrolle in diesem Duell der Aufsteiger am Sonntag braucht man keine großen Worte zu verlieren. Thannhausen kam am 14. Oktober im Heimspiel gegen Hollenbach (1:0) zum bislang einzigen Saisonsieg, es folgten sechs Niederlagen mit insgesamt 7:32 Toren. Dennoch warnt Berchtenbreiter auch vor diesem Gegner: „Die haben ihre Qualitäten.“ Als Beleg dazu führt er den Auftakt dieser Runde an, als die Affinger mit einem 5:3 im Westen des Bezirks die Oberhand behielten, aber bereits mit 1:3 im Hintertreffen lagen. Berchtenbreiter fügt hinzu: „Ich erwarte drei Punkte. Wir werden nicht blauäugig rangehen und sagen: Das ist eine Laufkundschaft, die hauen wir weg.“

Bis auf die Verletzten, die seit Monaten schon fehlen, steht den Hausherren am Sonntag der komplette Kader zur Verfügung. Der müsste stark genug sein, um mit einem weiteren Heimsieg sich auf 35 Punkte zu verbessern. Das würde bedeuten: Der FC Affing startet auf Rang drei ins neue Jahr. In dem Fall hätte nicht mal der grimmigste Nikolaus einen Anlass, um mit der Rute zu drohen. (jeb)

Vor fast genau einem Jahr ging der TSV Hollenbach nach einer 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Gersthofen mit 19 Punkten aus 20 Spielen und einer lästigen Hypothek von neun sieglosen Spielen am Stück als Tabellenzwölfter in die Winterpause. Damals trennte die Rot-Weißen nur ein Punkt vom Relegationsplatz. Diesen belegt nun der Nachholspiel-Gegner SSV Glött. Im Gegensatz zu den Glöttern darf sich das Überraschungsteam aus Hollenbach schon vor dem Anpfiff am Sonntag um 14 Uhr auf eine sorgenfreie Winterpause einstellen.

Sorglos oder gar lasch werden Christian Adrianowytsch und seine Schützlinge die Partie mit Sicherheit nicht angehen, schließlich winkt bei einem Punktgewinn der dritte Tabellenplatz, überdies wäre im Falle eines Sieges das erklärte Ziel Klassenerhalt so gut wie erreicht. Neben der Tabellensituation spricht auch die Bilanz der beiden Vereine seit dem gemeinsamen Aufstieg 2016 in Sachen direkter Vergleich klar für den TSV, er konnte alle bisherigen vier Partien gegen die „Lilien“, wie das Team aus dem Dillinger Landkreis genannt wird, für sich entscheiden. Sollten die Hollenbacher ihre Konzentration während der finalen 90 Minuten 2018 noch einmal hochfahren können, dann könnte der große Wurf auf Rang drei durchaus gelingen. Adrianowytsch kann am ersten Advent mit seinem besten Kader zum Halali blasen, definitiv fehlen wird lediglich Dominik Stark. Auf einen Selbstläufer dürfen die TSV-Fans jedoch nicht unbedingt hoffen, Glött wird alles dafür tun um die zuletzt durch zwei Niederlagen ins Stottern geratene Aufholjagd im Tabellenkeller fortzusetzen. Man darf aber auch gespannt sein, ob bei den Hollenbachern der Medienrummel rund um den Burkhard-Transfer während der Woche in irgendeiner Form Auswirkungen auf den Rasen nach sich zieht. (mika)

Die Begegnung wurde bereits am Mittwoch abgesagt. (AN)

