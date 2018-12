12.12.2018

Wer wird Sportler des Monats November? Lokalsport

Wir suchen die besten Athleten der vergangenen Wochen. Zur Wahl stehenfür den Monat November ein Luftpistolenschütze, ein Ringer und eine Läuferin.

Von Sebastian Richly

Die Aichacher Nachrichten suchen die besten Athleten der vergangenen Wochen. Zur Wahl stehen für den Monat November ein Luftpistolenschütze, ein Ringer und eine Läuferin. So können Sie mitmachen

Besondere Leistungen sollten gewürdigt werden. Deshalb begeben sich die Aichacher Nachrichten in regelmäßigen Abständen auf die Suche nach dem Sportler des Monats. Wir unterbreiten Ihnen drei Vorschläge von Sportlern, die aus der Sicht der Redaktion in den vergangenen Wochen Außergewöhnliches geleistet haben. Im Internet, per Telefon oder SMS können Sie abstimmen.

3 Bilder Wer wird Sportler des Monats?





Ende des Jahres wird aus den Monatssiegern der Sportler des Jahres gewählt. Im Januar siegte Handballerin Iva Vlahinic (TSV Aichach). Im Februar entschied Sportschütze Wolfgang Fritz (Almenrausch Willprechtszell) das Rennen für sich. Im März und April war Ringer Mikael Golling (TSV Aichach) erfolgreich. Im Mai setzte sich Tischtennisspielerin Celina Stadlmair (TSV Kühbach) durch. Im Juni war Tennisspieler Alexander Leischner (TC Aichach) nicht zu schlagen, genauso wie Kletterin Sandra Hopfensitz (DAV Aichach) im Juli und August. Im September/Oktober siegte Fußballer Alket Nrecaj (BC Aichach).

Zielsicher: Schütze Viktor Baumbach

Viktor Baumbach von Grüne Eiche Schönbach wurde mit 370 Ringen Gaumeister bei den Luftpistolenschützen. Bild: Johann Riss

Ins Schwarze getroffen hat Viktor Baumbach von Grüne Eiche Schönbach im November. Der Luftpistolenschütze holte sich nicht nur den Gaumeistertitel im Einzel, sondern trug mit seinen starken 370 Ringen auch zum Gewinn mit der Mannschaft maßgeblich bei. Apropos Mannschaft, mit seinen Teamkollegen feierte er im Frühjahr den Aufstieg in die Bezirksliga. Baumbach gehörte regelmäßig zu den Bestschützen im Gau Aichach. Auch auf Bezirksebene schlagen sich Baumbach und Co. in dieser Saison gut und belegen aktuell Platz vier. „Es war schon super, dass wir aufgestiegen sind, immerhin hatten wir die beste Ringzahl von insgesamt fünf Meistern aus fünf verschiedenen Gauen“, erklärt der Kühbacher, der auch Sportpistole schießt. Der 27-jährige Metallbauer schießt aber nicht nur selbst, sondern ist auch als dritter Gaujugendleiter tätig. Lesen Sie dazu den Artikel zu Viktor Baumbach

Kraftvoll: Ringer Dawid Walecki

Aichachs Dawid Walecki ringt seine Gegner nieder. Bild: Peter Thurner

Auch wenn die Ringer des TSV Aichach den Aufstieg verpasst haben, so ist man in der Paarstadt sehr zufrieden. Insbesondere mit der Leistung von Dawid Walecki. Der 16-Jährige steigerte sich in der Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm nach anfänglichen Schwierigkeiten enorm und wurde zum Punktegaranten im November. Trainer Oguz Özdemir: „Er hat einen großen Sprung nach vorne gemacht. Er ist ein sehr intelligenter Kämpfer und könnte von dem her auch Schachspieler sein.“ Walecki freut sich über das Vertrauen, das er als Nachwuchskämpfer bekommt. „Ich habe zwar nicht alle Kämpfe gewonnen, aber dafür viel an Erfahrung“, so der Schüler, der die elfte Klasse des Aichacher Gymnasiums besucht. Vergangene Saison kämpfte der Ecknacher übrigens noch in der Klasse bis 68 Kilo. Seine Leistung ist deshalb noch höher einzuschätzen. Lesen Sie dazu den Bericht zum jüngsten Ringerwettkampf

Ausdauernd: Läuferin Hannah Sassnink

Dritte in Bergheim und der Serienwertung: Läuferin Hannah Sassnink. Bild: Horst Kramer

Erst seit rund einem halben Jahr läuft Hannah Sassnink für den LC Aichach. In dieser Zeit hat sie schon einige Erfolge für die Paarstädter eingefahren. Besonders im November zeigte die 32-Jährige starke Leistungen. Die gebürtige Münchnerin, die erst im Juni nach Aichach gezogen ist, gewann den Cross in Jetzendorf und wusste auch bei der Winterlaufserie der TG Viktoria Augsburg zu überzeugen. Dort belegte sie zum Auftakt Platz drei. Beim zweiten Lauf sprang Platz vier heraus, und beim dritten Mal wurde es wieder Bronze. „Ich mag diese Crossläufe im Winter. Das liegt mir irgendwie, weil man nicht so sehr auf die Zeit schaut“, so Sassnink, die in Schrobenhausen im Personalmanagement arbeitet. Die wahre Leidenschaft der Neu-Aichacherin ist aber der Marathon. „Das ist nicht meine erfolgreichste Distanz, aber dafür meine liebste.“ Lesen Sie dazu den Artikel über die Winterlaufserie

Sportler des Monats: So stimmen Sie ab

Sie entscheiden, wer AN-Sportler des Monats November wird. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 20. Dezember, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und im Internet abstimmen. Alle drei Methoden werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert werden.

So können Sie abstimmen

Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer:

01375/808054-01 für Baumbach

01375/808054-02 für Walecki

01375/808054-03 für Sassnink

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem

Festnetz der Deutschen Telekom.

(Abweichende Gebühren bei Anrufen

vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

SMS

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Baumbach

Zeitung AN 02 für Walecki

Zeitung AN 03 für Sassnink

- jeweils an die Nummer 4 20 20.

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihrenregulären SMS-Tarifen.

Internet

Sie können Ihre Stimmen auch abgeben unter

azol.de/52915121

Das Vorschaubild anklicken, das Foto des von Ihnen ausgesuchten Sportlers auswählen. Die Anweisungen befolgen und auf „Abstimmen“ klicken. Den Zwischenstand der Online-Abstimmung finden Sie ebenfalls auf unserer Seite.

Themen Folgen