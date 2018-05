16.05.2018

Wer wird Sportler des Monats? Lokalsport

Wir suchen wieder die erfolgreichsten Athleten der vergangenen Wochen. Zur Wahl stehen für die Monate März und April eine Tischtennisspielerin, ein Ringer und ein Boxer.

Von Sebastian Richly

Besondere Leistungen sollten gewürdigt werden. Deshalb begeben sich die Aichacher Nachrichten auch im Jahr 2018 wieder in regelmäßigen Abständen auf die Suche nach dem AN-Sportler des Monats. Sie können bestimmen, wer ganz oben steht. Wir unterbreiten Ihnen drei Vorschläge von Sportlern, die aus der Sicht der Redaktion in den vergangenen Wochen Außergewöhnliches geleistet haben. Im Internet, per Telefon oder SMS können Sie abstimmen.

Wer wird Sportler der Monate März und April: (von links) Tischtennisspielerin Polina Sandratska, Ringer Mikael Golling oder Boxer Jonas Ignac? Sie haben es in der Hand. So können Sie für Ihren Favoriten abstimmen. Bild: kanertmi

Am Ende des Jahres wird aus den Monatssiegern der AN-Sportler des Jahres gewählt. Im Januar siegte Handballerin Iva Vlahinic (TSV Aichach). Im Februar entschied Sportschütze Wolfgang Fritz (Almenrausch Willprechtszell) das Rennen für sich. Zur Wahl stehen für die Monate März und April: Tischtennisspielerin Polina Sandratska, die für die Mädchenmannschaft des TSV Pöttmes an der Platte steht und in ihrer Altersklasse zu Schwabens Besten zählt. Ringer Mikael Golling, der für den TSV Aichach erfolgreich auf der Matte unterwegs und aktuell deutscher Meister ist. Boxer Jonas Ignac, der erst seit anderthalb Jahren beim TSV Aichach den Sport ausübt, aber schon schwäbischer Meister ist.

Treffsicher: Tischtennisspielerin Polina Sandratska

„Sie wird ihren Weg machen.“ Das sagt Harry Fitzke, der als Tischtennistrainer im TSV Pöttmes auch Polina Sandratska unter seinen Fittichen hat. Neun Jahre ist dieses Talent jung, das in den vergangenen Monaten wiederholt auf sich aufmerksam machte. Mit dem Pöttmeser Mädchenteam schaffte sie den Aufstieg in die 2. Bezirksliga. Hervorragend schlug sich die Schülerin zudem bei den Ranglistenturnieren, wo sie sich mehrere Male souverän durchsetzte. „Sie hat eine sehr schnelle Auffassungsgabe, sie kapiert immer sofort, was man ihr sagt“, nennt Fitzke einen Grund für die Erfolge. Im Jahr 2012 kam Polina Sandratska zusammen mit ihrer Mutter Julia aus der Ukraine nach Pöttmes, wo sie nun in der dritten Saison zum Tischtennisschläger greift. „Sie spielt immer gerne“, freut sich ihre Mutter und unterstreicht die Unterstützung durch den Trainer.

Der deutsche Meister Mikael Golling in der B-Jugend bis 74 Kilogramm. Bild: Peter Thurner

Kämpferisch: Ringer Mikael Golling

Gleich bei seiner ersten deutschen Meisterschaft hat Mikael Golling den Titel geholt. Der Zwölfjährige vom TSV Aichach besiegte im April bei den Titelkämpfen in Nordrhein-Westfalen seine älteren Gegner in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm. „Es ist ungewöhnlich, dass ein Sportler gleich in seinem ersten B-Jugendjahr gewinnt“, erzählt Oguz Özdemir, der Golling viele Jahre trainiert hat. „Er hat eine gute Intuition und ahnt voraus, was der Gegner macht. Das sieht man nicht oft.“ Dass Golling, der seit seinem vierten Lebensjahr ringt, Talent hat, war Özdemir schon früh klar. „Aber da steckt auch viel Arbeit dahinter. Er hat einen unheimlichen Siegeswillen und gibt nie auf“, lobt Özdemir. Vor dem Triumph bei der Deutschen war Golling bereits schwäbischer und bayerischer Meister geworden. Neben dem Ringen ist der Realschüler im Leichtathletikbereich aktiv.

Schlagkräftig: Boxer Jonas Ignac





Erst vor rund anderthalb Jahren hat Jonas Ignac mit dem Boxen begonnen. Bei seinen ersten Kämpfen zeigte der 17-Jährige aber gleich, was er drauf hat. Der Aichacher gewann bei den schwäbischen Meisterschaften in der Paarstadt den Titel in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm. Trainer Wjatscheslaw Odenbach lobt seinen Schützling: „Er ist ein aggressiver Kämpfer und ständig in Bewegung. Seine Ausdauer ist beeindruckend. Während andere mit der Zeit einbrechen, wird er noch stärker.“ Deshalb vergleicht ihn sein Coach auch mit einem Boxchampion: „Er ist ein kleiner Kämpfer, aber dennoch der Chef im Ring, ein bisschen wie Mike Tyson. Was ihm an Erfahrung fehlt, macht er mit seinen schnellen Beinen wett.“ Beim Boxen profitiert Ignac, der eine Lehre zum Schreiner macht, vom Taekwondo. Zehn Jahre lang übte er den Kampfsport aus. Jetzt steht er aber im Ring.

Bei den schwäbischen Meisterschaften in Aichach waren rund 100 Kämpfer am Start. Jonas Ignac (blau) gegen Ali Dogan. Bild: Sebastian Richly

So stimmen Sie ab!

