Wer wird Sportler des Monats Mai? (von links) Fußballspielerin Joana Müller, Tischtennisspielerin Celina Stadlmair oder Auflagenschütze Hans-Peter Hoch? Sie haben es in der hand. So können Sie für Ihren Favoriten abstimmen.

Die Aichacher Nachrichten suchen den erfolgreichsten Athleten im Mai. Zur Auswahl stehen Joana Müller, Celina Stadlmair und Hans-Peter Hoch.

Von Sebastian Richly

Besondere Leistungen sollten gewürdigt werden. Deshalb begeben sich die Aichacher Nachrichten auch im Jahr 2018 wieder in regelmäßigen Abständen auf die Suche nach dem AN-Sportler des Monats. Sie können bestimmen, wer ganz oben steht. Wir unterbreiten Ihnen drei Vorschläge von Sportlern, die aus der Sicht der Redaktion in den vergangenen Wochen Außergewöhnliches geleistet haben. Im Internet, per Telefon oder SMS können Sie abstimmen (siehe Infokasten).

Am Ende des Jahres wird aus den Monatssiegern der AN-Sportler des Jahres gewählt. Im Januar siegte Handballerin Iva Vlahinic (TSV Aichach). Im Februar entschied Sportschütze Wolfgang Fritz (Almenrausch Willprechtszell) das Rennen für sich. Im März und April war Ringer Mikael Golling (TSV Aichach) erfolgreich. Zur Wahl stehen für Mai: Fußballerin Joana Müller, die mit dem TSV Sielenbach Kreisligameister wurde,Tischtennisspielerin Celina Stadlmair, die sich für die bayerischen Minimeisterschaften qualifizierte und Auflagenschütze Hans-Peter Hoch, der bei der oberbayerischen Meisterschaft zweiter wurde.

Meisterlich: Fußballerin Joana Müller

Joana Müller ist eine waschechte Knipserin. 25 Mal netzte die Fußballerin aus Augsburg für die Frauenmannschaft des TSV Sielenbach ein. Das Team gewann die Meisterschaft in der Kreisliga und darf in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga antreten. Bei der 26-jährigen Tierpflegerin wächst – trotz verdienter Urlaubspause – schon jetzt die Vorfreude auf die neue Herausforderung: „Es kitzelt schon wieder. In der Pause fehlt einfach die Routine, auch die Mädels fehlen mir. Normalerweise steht man ja drei Mal in der Woche gemeinsam auf dem Platz, das hinterlässt natürlich eine Lücke.“ Müller kickt schon seit 21 Jahren. Zuvor schnürte sie ihre Fußballschuhe in der Regionalliga bei Schwaben Augsburg. Ihr Wechsel sei ein Glücksgriff für Sielenbach, sagt Trainer Martin Janyga: „Sie ist nicht nur torgefährlich, sondern auch technisch stark. Außerdem spielt sie sehr mannschaftsdienlich.“ Ihre größte Waffe ist aber ihr Schuss. 25 Saisontore sprechen eben eine klare Sprache.

Schlagkräftig: Tischtennisspielerin Celina Stadlmair

Treffsicher: Auflagenschütze Hans-Peter Hoch

Gerade einmal elf Jahre ist Celina Stadlmair alt. Tischtennis spielt sie erst seit etwas mehr als einem Jahr beim TSV Kühbach. Im Urlaub habe man ihr Talent entdeckt, erklärt ihre Mutter. Und die Realschülerin hat schon jetzt eine Menge Eigenschaften, die ganz Große auszeichnen. Sie weiß durchaus mit dem Schläger umzugehen und vielleicht noch wichtiger: Sie hat Nerven aus Stahl. Das bewies die Fünftklässlerin bei der bayerischen Mini-Meisterschaft im oberpfälzischen Wackersdorf, für die sie sich durch ihren Sieg bei der schwäbischen Meisterschaft qualifiziert hatte. Nach ungefährdeten Siegen in der Vorrunde und im Viertelfinale lag sie im Halbfinale bereits mit 2:0 Sätzen zurück, dann besann sie sich auf ihre technischen Fähigkeiten, überzeugte mit starkem Konterspiel und drehte die Partie zu ihren Gunsten. Das anschließende Finale und somit die Quali für das Bundesfinale ging zwar knapp verloren, für Stadlmair war es aber sicher nicht die letzte Chance, für ganz Großes.

Der 61-jährige Hans-Peter Hoch hat ein äußerst ruhiges Händchen. Und ein scharfes Auge noch dazu: Er ist einer der besten Auflageschützen des Schützengaues Aichach. Dabei hat der Paarer (Ortsteil Kühbach) erst seit vier Jahren ein Luftgewehr in der Hand. „Ich kam zum Sport wie das Kind zur Jungfrau“, erklärt er rückblickend, selbst etwas verdutzt über seinen Erfolg. Beim Gauschießen in Kühbach wollte es der gelernte Maschinenschlosser damals einmal so probieren und seitdem lässt ihn diese Sportart nicht mehr los. Der Sportleiter bei den Kühbacher Schützen holte sich gleich bei seiner ersten Gaumeisterschaft in der Disziplin aufgelegt den Sieg und belegte den zweiten Platz bei der Oberbayerischen Meisterschaft. Zweimal schon schaffte er die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft, wo er stets im vorderen Wertungs-Drittel zu finden war. Zudem ist Hoch bei den Rundenwettkämpfen der beste Schütze mit einem Ringdurchschnitt von 299,4 Ringen.

Sportler-Wahl: So stimmen Sie ab

Sie entscheiden, wer AN-Sportler des Monats Mai wird. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 28. Juni, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und im Internet abstimmen.

Alle drei Methoden werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert und ein möglichst faires Ergebnis gewährleistet werden.

Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer

01375/80 80 54-01 für Müller

01375/80 80 54-02 für Stadlmair

01375/80 80 54-03 für Hoch

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

(Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

SMS

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Müller

Zeitung AN 02 für Stadlmair

Zeitung AN 03 für Hoch

- jeweils an die Nummer 4 20 20.

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.

Internet

Sie können Ihre Stimme auch hier im Internet abgeben. Einfach das Foto des von Ihnen ausgesuchten Sportlers auswählen, die kurzen Anweisungen befolgen und auf „Abstimmen“ klicken. Dann erhält ihr Favorit die Stimme.

