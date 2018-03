01:06 Uhr

Wie ein HSV-Fan aus Alsmoos die Krise sieht Lokalsport

Nach nur sieben Spielen ist für Trainer Bernd Hollerbach in Hamburg Schluss. Warum Wolfgang Schäffer vom Alsmooser Fanklub sauer ist und der Abstieg für ihn auch etwas Gutes hätte.

Von Sebastian Richly

Sportdirektor, Vorstandsvorsitzender und Trainer – beim Bundesligisten Hamburger SV ist einmal mehr Stühlerücken angesagt. Seit Ende November wartet das letzte verbliebene Gründungsmitglied auf einen Sieg. Der Abstieg rückt immer näher. Die neuerlichen Chaostage beim Bundesliga-Dino schmecken den Anhängern so gar nicht. Auch beim Fanklub HSV-Freunde Weiß-Blau aus dem Petersdorfer Ortteil Alsmoos, sitzt der Frust tief.

Für den Vorsitzender Wolfgang Schäffer ist die aktuelle Situation nur die Spitze des Eisbergs: „Das geht doch seit sechs Jahren so. Es geht nichts vorwärts und es fehlt einfach an Qualität.“ 18 Tore haben die Hanseaten in bislang 26 Spielen gerade einmal geschossen. Für Schäffer ein „Armutszeugnis“. Die Gründe für den Niedergang sind für den 49-Jährigen vielfältig. „Wir bekommen einfach keine Kontinuität rein. Ständig gibt es Unruhe. In so einem Umfeld kannst du nicht erfolgreich arbeiten.“ Den Spielern macht Schäffer, der seit seinem neunten Lebensjahr den Hanseaten die Daumen drückt, noch den geringsten Vorwurf: „Die spielen nicht mit Absicht schlecht. Beim HSV können die Profis ihr Potenzial nicht voll entfalten. Das liegt aber an den Verantwortlichen, die einfach zu viele Fehler gemacht haben.“ Als bestes Beispiel führt er Michael Gregoritsch auf, der seit seinem Wechsel zum FC Augsburg im Sommer aufblüht. Hauptverantwortlich für die prekäre Lage sieht er Sportdirektor Jens Todt: „Die ständigen Trainerwechsel und das Theater. Es gab einfach keine Kontinuität. Daran sind Todt und Co. Schuld.“

Die Alsmooser HSV-Fans hatten eine Vorahnung

Der erstmalige Abstieg des Bundesliga-Gründungsmitglieds rückt immer näher. Seit dem 26. November sind die Hanseaten sieglos. Der Relegationsplatz ist bereits sieben Punkte entfernt. Viel Hoffnung auf den Klassenerhalt gibt es auch beim Alsmooser Fanklub nicht mehr: „Stand jetzt gehe ich davon aus, dass wir im kommenden Jahr in der 2. Bundesliga spielen. Wenn man ehrlich ist, wird das nichts mehr.“ Es ist der Tiefpunkt der 55-jährigen Bundesliga-Geschichte des HSV. Dabei hatte Schäffer schon vor der Saison eine Vorahnung, als er das Team im Sommertrainingslager im Öztal zusammen mit weiteren Fanklub-Mitgliedern beobachtete: „Die Jungs waren ganz nett, aber es fehlten schon damals die Führungsspieler. Wir wussten, das wird eine ganz schwierige Saison.“ Bislang haben Schäffer und Co. recht behalten. Trauriger Tiefpunkt war schon traditionell der Auftritt am Wochenende in München. „Nur“ mit 0:6 verloren die Hanseaten diesmal. Schäffer selbst war nicht im Stadion: „Da geht seit ein paar Jahren keiner mehr von uns hin. Wir beziehen ohnehin nur noch Prügel.“ Manche Zuschauer machten ihrem Unmut Luft und stellten nach der Partie am Hamburger Volksparkstadion Grabkreuze auf. Auf einem Plakat stand zudem: „Eure Zeit ist abgelaufen. Wir kriegen euch alle!“ Den Unmut kann Wolfgang Schäffer verstehen, die Aktion gehe aber deutlich zu weit: „Das sind ein paar Idioten und sicher keine Fans. Das geht überhaupt nicht.“

Für HSV-Trainer Bernd Hollerbach war es der letzte von sieben sieglosen Auftritten. Für ihn übernimmt Nachwuchstrainer Christian Titz. Die richtige Entscheidung? „Das finde ich gar nicht so schlecht. Es ist der wirklich letzte Versuch, nochmals etwas zu bewegen. Hollerbach ist ein Stück weit ein Bauernopfer. Er ist halt das schwächste Glied und so ist nun einmal das Geschäft.“ Schäffer hofft, dass Titz die Saison „ordentlich zu Ende spielt“. „Im Sommer muss dann der Neuaufbau erfolgen“, fordert der Alsmooser. Dabei wäre ein Abstieg auch eine Chance: „Wir haben uns jetzt immer knapp gerettet und nie hat sich was geändert. Der Abstieg wäre verdient. Vielleicht ist es wirklich besser, wenn wir in der 2. Bundesliga in Ruhe den Schalter umlegen können.“

Hamburger SV: Fanklub-Vorsitzender sieht im Abstieg eine Chance

Er appelliert auch an die Fans, die Erwartungen nicht zu hoch anzusetzen: „Anspruch und Wirklichkeit sind schon länger zu weit auseinander. Wir gehören nicht mehr zu den Großen der Liga. Auch bei einem Abstieg ist der direkte Wiederaufstieg für mich kein Muss“, so der Vorsitzende des Alsmooser HSV-Fan-Klubs, den es seit 2003 gibt. Insgesamt 32 Mitglieder fiebern bei „Weiß-Blau“ mit. Etwa die Hälfte kommt aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, der Rest stammt aus dem Großraum Augsburg. Bei all dem Chaos rund um seinen Lieblingsverein, wünscht sich Wolfgang Schäffer nur eines: „Dass endlich Ruhe einkehrt. Von Fans des FC Bayern und des FC Augsburg werden wir nur noch mitleidig belächelt.“ Am 12. Mai besucht Schäffer mit Kollegen vom Alsmooser Fanklub die Partie zwischen dem HSV und Mönchengladbach. Gut möglich, dass es vorerst das letzte Bundesligaspiel der Hamburger sein wird, außer es geschieht ein Wunder.

