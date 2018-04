03:11 Uhr

Wie sich Fabian Schormair zurück kämpft Lokalsport

Zurück im Sattel: Der Untergriesbacher Fabian Schormair (rechts) tritt am Wochenende in Zusmarshausen in die Pedale. Der 23-Jährige kämpft sich nach herben gesundheitlichen Rückschlägen zurück. Sein großes Ziel ist die Deutschland-Tour im August.

Der Untergriesbacher arbeitet sich nach gesundheitlichen Rückschlägen wieder heran. Wie er sich auf die Saison vorbereitet, was sein großes Ziel ist und wie der 23-Jährige die Absage des Klassikers „Rund um Oberwittelsbach“ sieht.

Von Sebastian Richly

Es war ein harter und langer Weg zurück für Fabian Schormair. Der Radrennfahrer aus Untergriesbach hat ein Seuchenjahr 2017 hinter sich. Seit Oktober arbeitete der 23-Jährige unermüdlich an seinem Comeback. Das hat sich gelohnt: Die Formkurve zeigt nach oben. Bei der hochkarätig besetzten Volta Limburg in den Niederlanden schlug sich Schormair wacker und landete im vorderen Bereich des Hauptfeldes auf Rang 25. 196 Kilometer und 2900 Höhenmeter, verteilt auf 38 Anstiege, galt es zu bewältigen. Am Wochenende gibt Schormair beim Rennen in Zusmarshausen in der Region Gas. „Ich bin in der Gegend öfter mit meinem Trainingspartner unterwegs und schon ein paar Mal mitgefahren.“ Sein großes Ziel ist aber die Deutschland Tour im August.

Daran war im Juni 2017 aber nicht zu denken. Der Untergriesbacher erkrankte am sogenannten Eppstein-Barr-Virus, einer abgeschwächten Form des Pfeifferschen Drüsenfiebers. Er fühlte sich schlapp und ausgelaugt. An Radrennen war nicht zu denken und Schormair musste die Saison schweren Herzens beenden. Dabei hatte sich der Student gerade erst von einer anderen verletzung erholt. Im Dezember 2016 zog er sich einen Knöchelbruch beim Fußballspielen zu. „Das waren zwei herbe Rückschläge, vor allem mental ist das schwierig. Als ich wieder ins Training eingestiegen bin, war ich nach anderthalb Stunden einfach nur platt. Meine Familie hat mich in dieser Zeit sehr unterstützt.“ Auch seinem Team Lotto-Kern Haus (Koblenz ist er sehr dankbar. „Sie haben mich toll unterstützt. Das ist mit meiner Leidensgeschichte nicht selbstverständlich.“ Ein wenig spürt Schormair noch die Fußverletzung, beim Radfahren hat er aber keine Probleme: „Im Sattel spüre ich nichts, ansonsten habe ich ab und zu beim Laufen und Gehen Schmerzen, aber das geht schon.“ Jetzt schaut der Untergriesbacher lieber vorne. “Ich bin froh, jetzt wieder angreifen zu können.“ Und das tat der 23-Jährige. Mallorca, Lanzarote und die Dolomiten – gleich mehrfach entfloh er dem kalten Deutschland, um sich intensiv auf die Saison vorzubereiten. „Am Berg tue ich mich einfach leichter mit dem Training. Die Zeit verfliegt schneller als im Flachen. Außerdem kann man irgendwann die Strecken zuhause nicht mehr sehen.“

Schormair bedauert die Absage des Aichacher Frühjahrsklassikers

Aktuell erholt sich Schormair vom strapaziösen Osterwochenende, denn nach dem Rennen in den Niederlanden, war er am Montag schon wieder in Schönaich (Baden-Württemberg) unterwegs. Auf dem Rundkurs über ins gesamt 144 Kilometer kam er als 14. ins Ziel. „Die Ergebnisse waren ungemein wichtig für mich. Es waren zwar keine Top-Platzierungen, aber ich weiß jetzt, dass ich mithalten kann und nicht nur hinterherfahre. Für den Kopf ist das sehr wichtig.“

Ähnliche Verhältnisse wie in Schönaich wird Schormair auch in Zusmarshausen haben. „Ich mag den Kurs über 135 Kilometer, außerdem ist es jetzt ja quasi mein Heimrennen.“ Denn der Aichacher Frühjahrsklassiker „Rund um Oberwittelsbach“ steht 2018 erstmals nicht im Rennkalender (wir berichteten). „Das ist für mich sehr schade, aber auch für die Zuschauer. Früher gab es in Aichach gleich zwei Radrennen, jetzt leider gar keins mehr.“ Für Schormair doppelt bitter, den der Kurs führte direkt an seinem Wohnhaus vorbei. „Ich bin das Rennen sehr gerne gefahren. Es gibt allgemein immer weniger Rennen in Bayern, was ich sehr bedauere. Auch solche kleineren Rennen sind wichtig, denn man hat den echten Wettkampfcharakter. Das ist besser, als nur zu trainieren.“

Schormairs großes Ziel ist die Deutschland Tour

Als ein positives Signal sieht Schormair dagegen die Wiedereinführung der Deutschland Tour. Das Profirennen findet in diesem Jahr erstmals seit zehn Jahren wieder statt. Die ARD überträgt die vier Etappen. „Das ist enorm wichtig für den Radsport hierzulande.“ Für Schormair und Co. ist die Deutschland Tour Ende August das große Ziel, zumal der Start in der Nähe von Koblenz erfolgt. Dafür legt sich der 23-Jährige ins Zeug. „Die Startplätze sind begehrt. Es können nur sechs Fahrer starten. Wir sind aber 13 in unserem Team.“ Bis zum Saisonhöhepunkt hat der Untergriesbacher aber noch Zeit. Ende April geht es dann mit den ersten Bundesliga-Rennen so richtig los. Im Mai und Juni nimmt der Untergriesbacher dann an verschiedenen Rundfahrten in Belgien, Luxemburg, Frankreich und Polen teil. Im Februar war Schormair bereits bei der Tour de Provence (Frankreich) im Einsatz.

Die vielen Kilometer, in den intensiven Trainingswochen saß der 23-Jährige bis zu 1000 Kilometer im Sattel, waren in den vergangenen Wochen aber nicht die einzige Herausforderung für den Untergriesbacher. Parallel standen Klausuren an der Fernuniversität Hagen auf dem Programm. Die Klausuren hat er nun beendet. „Das war schon stressig, aber jetzt habe ich wieder etwas mehr Luft“, so der angehende Wirtschaftswissenschaftler. Die wird er auch im Sattel brauchen, wenn es dann richtig losgeht.

Themen Folgen