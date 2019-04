vor 21 Min.

Wieder siegt eine Kühbacherin

Franziska Birzl baut TSV-Serie bei Mini-Meisterschaft aus

Acht Nachwuchstischtennisspieler des TSV Kühbach qualifizierten sich durch gute Leistungen beim Ortsentscheid für den Bezirksentscheid der Mini-Meisterschaften, der zum ersten Mal in Aichach durchgeführt wurde.

Bei dem Turnier für Kinder bis 12 Jahren, die noch nicht an Punktspielen teilnehmen, wurde in drei Altersklassen gespielt. In der Vorrunde traten jeweils vier Spieler in einer Gruppe gegeneinander an. Danach ging es im K.o.-System weiter. Bei den Mädchen Altersklasse 3 erreichten Bianca Grigore und Franziska Birzl die Endrunde. Im Viertelfinale gewann Grigore ihr 3:0 in Sätzen, verlor aber im Halbfinale mit 1:3 und erreichte somit den dritten Platz. Die schon etwas spielerfahrenere Franziska Birzl konnte mit ihrem sicheren Spiel überzeugen und zog souverän ins Finale ein. Dort besiegte sie ihre Gegnerin Sarah Schlicker (TSV Pöttmes) in drei Sätzen. Dadurch qualifizierte sich Birzl für die bayerische Mini-Meisterschaft in Wackersdorf. Damit gewann zum dritten Mal in Folge ein Mädchen des TSV Kühbach diesen Titel. Vor zwei Jahren war dies Franziskas Schwester Clara und im Vorjahr Celina Stadlmair. Bei den Jungen der Altersklasse 2 qualifizierte sich Max Schmid für die Endrunde, er musste sich im Viertelfinale Leo Symanski (TSV Pöttmes) knapp im fünften Satz geschlagen geben. (AN)

