Wiesmüller übernimmt ab sofort in Rehling Lokalsport

Ex-Aindlinger löst Sebastian Kalkbrenner als Trainer beim TSV ab

Paukenschlag bei den Fußballern des TSV Rehling. Der Kreisligist trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Sebastian Kalkbrenner. Für ihn übernimmt Thomas Wiesmüller. Der 32-Jährige ist im Wittelsbacher Land kein Unbekannter – bis Mitte August trainierte Wiesmüller den TSV Aindling.

Viel Arbeit hatte Rehlings neuer Sportlicher Leiter Manuel Rauscher in den vergangenen Wochen. Ganz oben auf der Agenda: ein neuer Trainer für den Sommer. Den hat er gefunden – und zwar ab sofort. „Wir wollten einfach der Mannschaft nochmals einen sportlichen Impuls geben. Das geht mit einem neuen Trainer natürlich besser“, erklärt der 32-Jährige. Kalkbrenner hatte seinen Abschied zum Saisonende zur DJK Lechhausen bereits angekündigt, der Zeitpunkt der Trainerentlassung überrascht aber schon etwas. „Wir wollen sportlich nochmals das Ruder herrumreißen. Da lief es zuletzt natürlich nicht rund. Das ist nichts Persönliches.“ Enttäuscht zeigte sich Sebastian Kalkbrenner aber dennoch. „Klar war ich erst einmal niedergeschlagen. Mir hat man kurz per Telefon mitgeteilt, dass ich nicht mehr Trainer bin.“ Vor allem mit der Art und Weise ist der 32-Jährige nicht einverstanden: „Sportlich hätte es Gründe gegeben, aber wir haben gesagt, dass wir zusammen nochmals alles für den Klassenerhalt machen. Da ist der Zeitpunkt doch schon sehr komisch.“ Nachtreten möchte Kalkbrenner, der bis vor wenigen Wochen zusätzlich Sportlicher Leiter war, aber nicht: „Ich habe hier in den vergangenen zweieinhalb Jahren etwas aufgebaut. Das sind meine Jungs, und ich wünsche ihnen den Klassenerhalt.“ Ebenfalls nicht mehr dabei ist Co-Trainer Sascha Schmid.

Jetzt geht Thomas Wiesmüller die Mission Klassenerhalt an. Keine leichte Aufgabe, denn der TSV liegt auf dem vorletzten Platz der Kreisliga Ost. Das rettende Ufer ist fünf Punkte entfernt. Auch wenn Wiesmüller der Klassenerhalt nicht gelingen sollte, bekommt er eine Jobgarantie von Manuel Rauscher. „Thomas ist ein Glücksfall für uns. Er soll hier langfristig arbeiten, unabhängig von der Liga“, so Rauscher, der den neuen Coach noch aus gemeinsamen Spielertagen beim TSV Aindling kennt. Wiesmüller war zuvor bei der U17 des FC Augsburg und beim FC Mertingen (Kreisliga Nord) tätig. (at und sry-)

