12.06.2018

Willprechtszell steigt nundoch auf Lokalsport

Luftgewehr-Schießen:Almenrausch tritt in Oberbayernliga an

Lange mussten die Schützen aus Willprechtszell zittern, nun ist es offiziell. Erstmals in seiner Vereinsgeschichte wird Almenrausch in der Oberbayernliga der Luftgewehrschützen antreten. Lange wussten die Willprechtszeller nicht, ob es im Herbst nun eine Liga höher an die Schießstände geht oder ob der Meister auch weiterhin in der Bezirksliga Nordwest antreten muss. Am Sonntag gab der Bayerische Sportschützenbund nun die Ligeneinteilung für die kommende Schießsaision bekannt – mit Almenrausch als Aufsteiger und Neuling in der Oberbayernliga-West.

Warum die Willprechtszeller nun doch eine Liga höher schießen dürfen, weiß auch Schützenmeister Helmut Braunmüller nicht, allerdings hat er eine Vermutung: „In der Nordost-Staffel hat das Team aus Kerschdorf zurückgezogen. Vermutlich ist dann eine Mannschaft aus einer anderen Oberbayernliga in die dortige Staffel versetzt worden und bei uns war ein Platz frei.“ Groß war die Freude dennoch bei Almenrausch, als die Mail des Ligaleiters kam: „Wir hatten damit nicht mehr gerechnet und eigentlich schon für die Bezirksoberliga geplant“, erklärt Braunmüller, der sich auch auf das Derby gegen die Tagbergschützen Gundelsdorf freuen darf. Die Gundelsdorfer waren in der Qualifikation zur Bayernliga knapp gescheitert, weshalb kein zweiter Platz für die Aufsteiger frei wurde. Da die Willprechstzeller den schlechteren Ringdurchschnitt im Vergleich mit dem zweiten Aufstiegsanwärter aus Wilzhofen hatten, rechnete man bei Almenrausch mit dem Verbleib in der Bezirksoberliga. „Jetzt können wir doch noch eine Aufstiegsfeier machen. Aber ein bisschen gedämpft ist die Freude natürlich. Wir sind ja immerhin schon im März Meister geworden.“

Umso mehr freut man sich auf die erste Saison über Bezirksebene. Und der Termin für den ersten Schießtag steht auch bereits fest. Am 7. Oktober beginnt der Rundenwettkampf. Ihren Heimwettkampf werden die Willprechtszeller aller Voraussicht in Todtenweis austragen. Nicht weil die Anlage der Almenrauschschützen nicht modern genug wäre, sondern weil in der Oberbayernliga mit fünf Schützen pro Team geschossen wird und in Willprechtszell nur acht Schießstände zur Verfügung stehen. „Bei uns ist alles voll-elektronisch, aber halt zu klein“, erklärt Braunmüller, der nun doch wieder für die Erste Luftgewehrmannschaften an den Start gehen wird. In der Bezirksoberliga waren nur vier Schützen notwendig, nun sind es fünf. „Bislang sieht es so aus, als ob ich nochmals ran muss.“ Noch hat der Schützenmeister aber Zeit, sich auf die neue Saison vorzubereiten. Eine wichtige Entscheidung steht aber noch aus. Almenrausch muss sich darauf einigen, wann der Heimwettkampf stattfinden soll. (sry-)

