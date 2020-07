00:03 Uhr

Wimbledon in Mauerbach

Die Voltigierabteilung ruft ein Crowdfunding-Projekt ins Leben. Was dahinter steckt und warum sich alle über ein Pferd freuen

Eine kreative Idee sowie die Spendenbereitschaft vieler Mitglieder machen es möglich. Denn durch ein Crowdfunding-Projekt steht der Voltigierabteilung der SG Mauerbach nun wieder ein Pferd zur Verfügung, auf dessen Rücken Training und Turniere möglich sind.

Sandra Hörmann, Voltigiertrainerin der SG Mauerbach, suchte nach einer Lösung für ihre sieben Voltigiergruppen, nachdem ein Pferd aus gesundheitlichen Gründen und ein Pferd in den verdienten Ruhestand verabschiedet wurden. Bis auf die M-Turniergruppe können die Teams seit Längerem deshalb nur noch auf dem Holzbock trainieren. Die Suche und der Kauf eines geeigneten Voltigierpferdes seien äußerst schwierig und kostspielig.

Deshalb kam die Trainerin auf das sogenannte Crowdfunding-Modell. Dabei wird der Kauf von vielen Spendern finanziert. Mit dieser Methode lassen sich Projekte mit Eigenkapital aus der Gruppe verwirklichen. Als Partner fungierte die Volks- und Raiffeisenbank Dachau und so wurde diese Aktion für einen Zeitrahmen von fünf Wochen ins Leben gerufen. Durch zahlreiche Aufrufe spendeten viele Eltern und Freunde der Voltigierer einen Betrag in beliebiger Höhe. Danach ging es auf die Suche nach einem geeigneten Pferd. Ab sofort steht der Wallach Wimbledon auf dem Hof in Untermauerbach und wird langsam an seine Aufgabe als Voltigierpferd herangeführt. (clg)

