12:44 Uhr

Winterpause schon da: Fußballspiele im Kreis fallen aus

Die allermeisten Fußballspiele in der Region sind abgesagt. Auch der FC Pipinsried spielt nicht und muss seine Meisterfeier auf 2021 verschieben.

Die Meisterfeier des FC Pipinsried ist auf 2021 verschoben. Obwohl der FCP mit 19 Punkten Vorsprung unangefochten an der Spitze der Bayernliga Süd steht, muss das Team von Trainer Andreas Thomas noch warten. Denn die Partie am Samstag gegen Wasserburg, in der der FCP Platz eins hätte fix machen können, wurde abgesagt. Damit reiht sich der Dorfklub in eine lange Kette von Absagen ein.

Was passiert mit dem Ligapokal?

Denn alle Partien mit Beteiligung von Mannschaften aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sind abgesagt. Allerdings wäre es für alle Teams von der Landesliga abwärts am Samstag ohnehin nicht um Punkte für die Meisterschaft gegangen, sondern die erste Runde des Ligapokals stand an. Der Bayerische Fußball-Verband hatte es den Vereinen freigestellt, ob sie spielen.

Da ab Montag ohnehin jeglicher Spielbetrieb für einen Monat eingestellt wird, sagten die allermeisten Mannschaften die Spiele am Wochenende ab. Damit ist die Winterpause eingeläutet. Wie es danach in Sachen Ligapokal weitergeht, steht derzeit noch nicht fest. (AZ)

