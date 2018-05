Wird Aindling endgültig ausgeknockt?

26.05.2018

Thomas Wiesmüller fand deutliche Worte für sein Team.Abgeprallt (so wie hier Wolfgang Klar an Ferkan Secgin) sind die Aindlinger am TSV Gersthofen. Das Hinspiel gewann der Bezirksligist mit 3:0. Am Schüsselhauser Kreuz braucht man nun ein Wunder.

Nach der 0:3-Pleite im Hinspiel hat der TSV am Sonntag gegen Gersthofen eigentlich nichts mehr zu verlieren. Nur durch ein Wunder und eine Leistungssteigerung kann die Wiesmüller-Elf den Abstieg noch abwenden.

Von Johann Eibl

Es war durchaus passabel, was die Landesligakicker des TSV Aindling am Donnerstag in Gersthofen zeigten. Die Aussage gilt freilich nur für den ersten Abschnitt. Danach demonstrierten die Hausherren, warum sie ans Tor zur Landesliga klopfen. Die Gäste dagegen müssen sich nach der 0:3-Schlappe darüber im Klaren sein, dass die Gefahr, in die Bezirksliga abzurutschen, so groß ist wie nie zuvor. Die Aussichten für das Rückspiel am Sonntag um 16 Uhr am Schüsselhauser Kreuz sind jedenfalls düster.

Der Fußball ist bekannt dafür, dass er immer wieder für groteske Szenarien sorgt, dass er bisweilen Ergebnisse liefert, die zuvor kaum jemand für denkbar hält. So was kann selbst auf der Ebene der Champions League passieren, wie Gerhard Hildmann, der Coach der Gersthofer, zu bedenken gab. Dass der TSV Aindling sich nun am Sonntag ebenfalls wie Phönix aus der Asche erhebt, das erscheint aber doch sehr unwahrscheinlich. Weil zu viele Argumente dagegensprechen.

Gefragt nach den Aussichten im Rückspiel, rechnete Aindlings Trainer Thomas Wiesmüller vor: „Wir müssen mindestens drei Tore schießen und dürfen keins kriegen.“ Die Offensive bietet seit geraumer Zeit keinerlei Anlass mehr zum Jubeln. Der letzte Treffer trägt das Datum vom 27. April und stammt aus dem 3:1-Heimsieg über Gundelfingen. Wie soll es da gelingen, gegen Gersthofen dreimal zu treffen? Und wer soll für diese Ausbeute sorgen?

Das Siegerteam wechselte am Donnerstag fleißig aus, die Gäste nur einmal; bei ihnen kam Florian Prießnitz für Mathias Jacobi. Patrick Modes laboriert an einem Muskelfaserriss, bei Florian Peischl handelt es sich um einen Keeper. Johannes Raber kann als Lehrer nur in den Ferien mittrainieren, somit hätte lediglich noch Christian Wink reinkommen können. Was für einen Defensivmann bei einem Rückstand nicht unbedingt sinnvoll gewesen wäre. Es mindert die Aindlinger Aussichten auf einen Verbleib in der Landesliga enorm, dass der Kreis der Kandidaten in der entscheidenden Phase der Saison so klein geworden ist.

Bemerkenswert war, wie sich am Donnerstagabend Thomas Wiesmüller unmittelbar nach dem Schlusspfiff äußerte. So deutliche Worte in Richtung eigenes Team hat man von ihm noch nie gehört, seit er das Amt im August letzten Jahres übernommen hat. Wäre er da nicht besser beraten gewesen, wenn er die Spieler schon früher mal ordentlich zusammengefaltet hätte? Wohl kaum. Denn es liegt nicht so sehr daran, wie man das Personal mit Worten anfasst, sondern in allererster Linie am fußballerischen Potenzial. Und dass hier so manches Defizit zu beklagen ist, vorne wie hinten, das wurde in Gersthofen einmal mehr offenkundig. Übrigens nicht zum ersten Mal in der Saison 2017/18.

Ganz anders ist die Stimmungslage beim Gegner. „Ein 3:0 gegen einen Landesligisten – das ist schon ein Brett“, zeigte sich Gersthofens Abteilungsleiter Klaus Assum noch immer beeindruckt von der Vorstellung der Gersthofer Truppe, die im Gegensatz zur 1:4-Schlappe im letzten Punktspiel beim TSV Meitingen auf sieben Positionen verändert war. Alles richtig gemacht. „Gerhard Hildmann und sein Co-Trainer Hanna Toksoy machen ihren Job hervorragend“, sagt Assum, „man hat gesehen, wie die Mannschaft funktioniert, wie jeder für jeden gegrätscht und gerackert hat.“ Der Gersthofer Fußballboss wird aber ganz schnell wieder zum Stimmungstöter, erstickt die Flammen der Euphorie im Keim: „Wir haben erst ein Viertel von dem geschafft, was wir wollen.“

Noch steht das Rückspiel in Aindling an, Assum warnt seine Mannschaft eindringlich davor, diesen augenscheinlich komfortablen 3:0-Vorsprung in Aindling nur zu verwalten. „Dann bekommst du einen Gegentreffer und das Zipperlein.“ Er ist sich jedoch sicher: „Ein Tor machen wir immer.“ Das würde bedeuten, dass der TSV Aindling gemäß dem Europapokal-Modus fünf Tore schießen muss. Das ist dem TSV aber während der gesamten Saison nicht ein einziges Mal gelungen. (mit oli)

