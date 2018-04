28.04.2018

Wochen der Wahrheit Lokalsport

Die Wanderfreunde Klingen haben morgen in Dasing nichts mehr zu verlieren

Die Wochen der Wahrheit brechen in der Fußball-Kreisklasse Aichach an. Im Aufstiegskampf hat der TSV Friedberg durch die jüngsten Patzer des engsten Konkurrenten TSV Dasing wieder vier Punkte Vorsprung. Im Tabellenkeller wird die Luft für das Trio FC Affing II, SV Ried und dem TSV Sielenbach mit jeweils 19 Punkten immer dünner. Erst im Mai kommt es dort zum Kellerderby zwischen dem zuletzt mit aufsteigender Tendenz spielenden Riedern und der Affinger Reserve. Die Partie wurde auf Wunsch des SV Ried schon vor Wochen auf Mittwoch verlegt.

Die Pistauer-Elf hat sich durch die Niederlagen-Serie in diese prekäre Situation gebracht, „die wir unbedingt vermeiden wollten“, so der Affinger Coach. Gegen Ried zählt für ihn deshalb zu Hause nur ein Heimsieg, „da müssen wir alles rausholen“, schwört Pistauer jetzt schon seine Truppe auf eine kompakte Teamleistung ein. Ried unterdessen verspürt nach den jüngsten Erfolgen über das Spitzenduo Friedberg und Dasing sowie dem 2:0-Heimsieg über Gundelsdorf Aufwind in den Segeln. Co-Spielertrainer Michael Meisetschläger setzt darauf, „dass wir auch in Affing bestehen.“

Dagegen ist der TSV Sielenbach nach der Winterpause noch nicht richtig in die Gänge gekommen. „Wir belohnen uns für unseren Aufwand nicht“, klagt Spielertrainer Lukas Meisetschläger. Chancen erspielt sich sein Team, „aber vor dem Tor haben wir dann kein Schussglück.“ Zuletzt sah er sein Team auch gegen Stotzard gut im Spiel, „aber dann haben wir es dem Gegner zu einfach gemacht.“ Nun fährt er am Sonntag mit seinem Team zum Spitzenreiter TSV Friedberg. Die Rollen sind für ihn klar verteilt: „Aber wir haben nichts zu verlieren“, setzt Meisetschläger dennoch auf die Qualitäten seiner Mannschaft: „Wir können in Friedberg nur überraschen, das hat uns Ried vorgemacht“, blickt er fast neidvoll auf den Erfolg seines älteren Bruders, der in Ried zusammen mit Dominik Koch die Verantwortung trägt. Beim TSV Dasing sieht Trainer Jürgen Schmid keinen Anlass, Schlusslicht WF Klingen zu unterschätzen. Dort hat mit Frank Lasnig ein altbekannter Dasinger Weggefährte seit der Winterpause das Sagen. „Wir haben nichts mehr zu verlieren“, so Lasnig. Dessen Team knöpfte am letzten Wochenende dem BC Aresing beim 2:2 zumindest einen Punkt ab. (r.r)

Themen Folgen