Wörle mit Masterplan zum Sieg Lokalsport

Aichacher Läufer in Karlsfeld stark.

Beim Lauf in Karlsfeld waren erneut einige Athleten des LC Aichach am Start. Für Kathrin Wörle war es ein besonderes Rennen – sie wollte ihre 3000-Meter-Bestzeit von 12:10 Minuten aus dem vergangenen Jahr unbedingt verbessern. Deswegen stand ihre Trainerin Agnes Hartl neben der Tartanbahn, mit einem Marschplan in der Hand.

Wörle ging es schnell an, „zu schnell“, wie Hartl kritisch befand. Am Ende der dritten Runde wurde Wörle auch prompt langsamer. Zumal sie sich plötzlich allein auf weiter Flur wiederfand – niemand vor, niemand hinter ihr, trotz 23 Co-Startern. „Zwischendrin musste ich ziemlich beißen“, beschrieb Wörle diese Phase hinterher. Doch in den letzten beiden Runden zeigte sie wieder Biss und zog einen 600-Meter-Spurt an. Mit der Zeitmessungsuhr vor Augen lief sie über die Ziellinie. 11:49,48 Minuten. Im Gesamtklassement belegte Wörle als beste W30-Sportlerin Platz zwölf.

Es war nicht das einzige LCA-Erfolgserlebnis . Andreas Kigele feierte in Karlsfeld sein Comeback. Der ehemalige Radfahrer war im März von seinem Zweirad gestürzt und hatte sich das Schlüsselbein gebrochen. Er konnte mit 10:19,59 Minuten sehr zufrieden sein – Platz 31 im Gesamtranking und eine neue Bestzeit. „So eine kurze Distanz bin ich noch nie gelaufen“, gestand Kigele hinterher. Noch einen Tick schneller war Michael Harlacher. Er hatte sich diesmal in die Elitegruppe einreihen lassen. Er ließ sich vom Tempo, das einige Läufer anschlugen, nicht beirren und hielt sich am Ende des 22-köpfigen Feldes auf. In den beiden Schlussrunden legte der LCA-Frontmann den Schalter um, sammelte noch vier Konkurrenten ein und wurde 18. mit einer neuen Bestzeit von 9:24,81 Minuten.

Nicht ganz zufrieden war Georg Steinherr mit seiner Zeit von 10:01,64 Minuten. „Unter zehn Minuten hätte ich schon schaffen wollen.“ Die M50-Konkurrenz gewann er als Gesamt-26. dennoch deutlich, mit mehr als zehn Sekunden Vorsprung. M60-Bester war Walter Rentsch in 10:57,78 Minuten. Der zwölffache deutsche Meister nutzte das Rennen als Trainingseinheit für die anstehenden Meisterschaften.

Weitere Zeiten von LCA-Aktiven

Männer Christian Bayr 11:03,91 (57.); Heini Schoder 12:17,89 (73.); Lorenz Bayr 14:52,47 (77.).

Frauen Verena Bayr 12:30,88 (16.); Anna-Maria Müller: 14:52,61 (20.).

