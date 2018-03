vor 33 Min.

Wolfgang Fritz liegt knapp vorne Lokalsport

Sportschütze führt vor Andreas Rottmair und Dominik Seebach. Noch ist nichts entschieden.

Von Sebastian Richly

Endspurt bei der Wahl zum Sportler des Monats Februar. Noch bis Donnerstag haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten im Internet, am Telefon und per SMS abzugeben.

Zur Wahl stehen Skifahrer Andreas Rottmair, Kegler Dominik Seebach und Sportschütze Wolfgang Fritz. Es bahnt sich ein Zweikampf um den Monatstitel an. Am Montagabend lag Wolfgang Fritz von Almenrausch Willprechtszell-Schönleiten in der Gesamtwertung der Abstimmungskanäle mit 53 Prozent vorne. Es folgen Andreas Rottmair (44 Prozent), der für den SC Aichach auf die Piste geht und Dominik Seebach (drei Prozent), der beim TSV Aichach kräftig abräumt.

Obwohl schon viele Stimmen abgegeben wurden, ist noch lange nichts entschieden. Besonders bei der Abstimmung im Internet geht es eng zu. Hier liegt Fritz mit 49 Prozent knapp vor Rottmair (42). Auch Dominik Seebach kann mit acht Prozent noch aufholen. Eindeutiger sieht es bei den anderen beiden Kanälen aus. Rottmair liegt mit 81 Prozent bei der SMS-Abstimmung vorne, dafür dominiert Fritz bei den Telefonstimmen (91 Prozent).

Alle Teilnehmer hätten den Sieg verdient, zeigte das Trio doch außergewöhnliche Leistungen im Januar. Der 37-jährige Wolfgang Fritz überzeugte bei den Bezirksoberliga-Schützen und holte die Meisterschaft mit seinem Team. Der 22-jährige Andreas Rottmair holte sich in der Wildschönau den Kreismeistertitel, während der 29-jährige Dominik Seebach mit dem TSV in der Bezirksliga Vizemeister ist. Noch ist bei der Wahl nichts entschieden.

Sportler des Monats: So stimmen Sie ab!

Sie entscheiden, wer AN-Sportler des

Monats Februar wird. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 29. März, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und im Internet abstimmen. Alle drei Methoden werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert werden.

Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer

01375/80 80 54-01 für Rottmair

01375/80 80 54-02 für Seebach

01375/80 80 54-03 für Fritz

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem

Festnetz der Deutschen Telekom.

(Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

SMS

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Rottmair

Zeitung AN 02 für Seebach

Zeitung AN 03 für Fritz

- jeweils an die Nummer 4 20 20.

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.

Internet

Sie können Ihre Stimme auch im Internet abgeben.

Vorschaubild auf unserer Seite anklicken, dann das Foto des von Ihnen ausgesuchten Sportlers auswählen, die kurzen Anweisungen befolgen und auf „Abstimmen“ klicken.

