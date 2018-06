21:20 Uhr

Wulfertshausen reicht ein Punkt für den Titel Lokalsport

Dem SV Wulfertshausen reicht am letzten Spieltag ein Punkt gegen die SG Mauerbach, um am Ende die Meisterschaft feiern zu können.

SVW trennt sich torlos von Mauerbach und feiert trotzdem die Meisterschaft. Weilach muss in die Relegation.

Jubel beim SV Wulfertshausen – nach einjährigem Gastspiel in der A-Klasse Aichach kehrt die Elf um Coach Bastian Schaller wieder zurück in die Kreisklasse. Der TSV Weilach dagegen hoffte vergeblich auf einen Patzer der Wulfertshauser.

Wulfertsh. – Mauerbach 0:0

Als Schiedsrichter Constantin Wagemann um 16.53 Uhr die letzte Saisonpartie auf der Wulfertshauser Sportanlage abpfiff, gab es kein Halten mehr. Die Schaller-Elf lag sich jubelnd in den Armen, besprühte sich mit Wasser, Bier und Gois’n-Maßen – das vor der Saison für unmöglich Gehaltene wurde Realität. Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse korrigierte der SV Wulfertshausen den Betriebsunfall. Daniel Lechner, der sportliche Leiter, schnaufte kräftig durch und sah sich bestätigt, an Trainer Schaller auch nach dem Abstieg festzuhalten. Mit ihm gelang der sofortige Wiederaufstieg, man wird mit Bastian Schaller nun in die siebte Saison gehen. „Das war alles nicht einfach und die letzten Wochen waren schon sehr nervenaufreibend“, strahlte Schaller nach der geglückten Mission über das ganze Gesicht. Mauerbach verkaufte sich wacker, konnte aber keine echte Gefahr ausstrahlen. Und als dann auch noch Lukas Mangold die Rote Karte nach einem üblen Foul sah, spielte Wulfertshausen die Partie sicher über die Zeit.

Tor – Rot Lukas Mangold (78. SGM) Zuschauer 100

TSV Weilach – Hollenbach II 5:1

Immer mit einem Ohr beim Konkurrenten SV Wulfertshausen lauschend, verfolgten die rund 150 Besucher in Weilach die letzte Heimspielpartie – patzt der Spitzenreiter doch noch?, war die brennende Frage. Die Wulfertshauser taten ihnen den Gefallen nicht. Weilach hatte den Gast sicher im Griff und siegte auch in dieser Höhe verdient. Nun gilt es dieses Hoch auch in der Relegation umzusetzen, damit der Aufstieg doch noch realisiert werden kann.

Tore 1:0 Wollesack (5.) 2:0 Pitsias (20.) 3:0 Paul (45.) 4:0 Merkl (47.) 5:0 Wollesack (75.) 5:1 Dax (85.) Zuschauer 150

SF Friedberg- Schiltberg 6:0

Tore 1:0 Goldstein (10.) 2:0 Demel (23.) 3:0 Demel (25.) 4:0 Demel (70.) 5:0 Pupeter (78.) 6:0 Metzger (86.) Zuschauer 200

SF Bachern – VfL Ecknach II 5:3

Tore 0:1 Blaufuß (16.) 1:1 Gold (50.) 1:2 Egen (57.) 2:2 Gold (74.) 2:3 Schreier (77.) 3:3 Gold (80.) 4:3 Steinhart (86.) 5:3 Steinhart (90.) Zuschauer 80

Laimering-Rieden – Tandern 0:2

Tore 0:1 Winter (61.) 0:2 Spielberger (76.) Zuschauer 90

