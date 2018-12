31.12.2018

Wurfgewaltig Lokalsport

Handballerin Iva Vlahinic

Die Landesliga-Handballerinnen des TSV Aichach sind zwar im April aus der Landesliga abgestiegen, doch zwischenzeitlich dürfte das Team von Trainer Martin Fischer nochmals hoffen. Maßgeblich daran beteiligt war Iva Vlahinic. Mit durchschnittlich mehr als sechs Toren war die Rückraumspielerin eine der wichtigsten Spielerinnen des Teams.

Die 20-Jährige begeistert auch ihren Coach: „Sie nimmt eine immer stärkere Rolle ein. Sie macht nicht nur Tore, sondern hat auch den Blick für ihre Mitspielerinnen. Auch im Eins-gegen-Eins ist sie schwer zu stoppen.“ Die Nachwuchshoffnung fühlt sich bei den Erwachsenen immer wohler: „Bei uns herrscht ein toller Zusammenhalt“, so die Auszubildende, die Groß- und Einzelhandelskauffrau lernt. Die Aichacherin hat mit fünf Jahren mit dem Handball begonnen. Im Sommer spielt sie außerdem Tennis beim TC Aichach.

Nicht zuletzt aufgrund ihrer starken Leistungen wählten die Leser Vlahinic zur Sportlerin des Monats im Januar. Im Endspurt der Abstimmung zog die Handballspielerin davon. Insgesamt holte die 20-Jährige 56 Prozent der Gesamtstimmen.

Doch Vlahinic ruhte sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Auch in der Bezirksoberliga gehört das Rückraumtalent zu den besten Werferinnen ihres Teams. Rund fünf Tore erzielt Vlahinic pro Partie und hat damit ihren Anteil am Aufschwung. Denn nach dem Abstieg stehen die Paarstädterinnen aktuell wieder auf Rang zwei. Vlahinics persönliches Ziel: „Der Aufstieg wäre super. Da will ich meinen Beitrag leisten.“

