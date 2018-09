Zell zeigt Friedberg die Grenzen auf

01.10.2018

Der SC Griesbeckerzell gewinnt das Spitzenspiel gegen den TSV mit 3:1 und schließt damit zum Spitzenreiter auf. Auch Alsmoos-Petersdorf gewinnt und Pöttmes siegt hoch

Aichach-Friedberg Dieser Heimsieg des SC Griesbeckerzell in der Kreisliga Ost verdient das Prädikat „besonders wertvoll“. Denn nach dem 3:1 über den Spitzenreiter aus Friedberg ist der Vorsprung auf zwei Zähler geschmolzen. (AN)

TSV Pöttmes – TSV Rehling 5:0

Pöttmes begann sehr konzentriert gegen tief stehende Gäste, die ihr Heil im schnellen Umschaltspiel suchten. Aber die Hausherren waren zu dominant und hatten mit einem Pfostentreffer durch Gheorghe Geanta Pech (5.). Danach vergab Trainer Mariusz Suszko zweimal frei vor Torwart Sascha Schmid große Möglichkeiten. Die längst fällige Führung kam nach Ecke durch Johannes Brandner zustande, der einen Kopfball versenkte. Unverständlicherweise verflachte nun das Spiel, was aber auch an Rehling lag. Die Gäste agierten nun offensiver, ohne aber echte Torgefahr auszustrahlen. Nach der Pause wirkten beide Teams recht zerfahren. Die Entscheidung fiel binnen zwei Minuten. Beide Male verloren die Rehlinger den Ball im Mittelfeld und Suszko war der Nutznießer. Völlig allein lief er zweimal auf Schmid zu und verwandelte eiskalt. Nun ergab sich Rehling seinem Schicksal und musste durch Geanta nach Traumpass von Suszko das 4:0 hinnehmen (82.). Zu allem Überfluss gab es nach einer Ecke auch noch ein Eigentor durch Dominik Jemiller (88.). Den Schlusspunkt setzte Andreas Kratzer, der nach Meckern die Gelb-Rote Karte sah. (89.) (prwe)

SC Griesbeckerzell – Friedberg 3:1 Die eindrucksvolle Siegesserie der Gäste fand im temperamentvollen Spitzenspiel ihr Ende. Der Tabellenführer aus Friedberg verlor mit 1:3 Toren gegen den Verfolger SC Griesbeckerzell, der der Dabestani-Elf von Anfang an mit vehementem Einsatz den Schneid abkaufte. Als dem TSV 1862 schon in der 14. Minute nach einem groben Foul von Huster mit Kapitän Marcel Pietruska verletzt das Herzstück genommen wurde, kippte das Spiel in Richtung „Zell“, nachdem die Friedberger stark begonnen hatten und zwei dicke Möglichkeiten versiebten. In einem interessanten Spiel wurde um jeden Meter gefightet. Und die gute Schiedsrichterin Barbara Karmann musste vor allem eine Reihe von Zeller Spielern mit „Gelb“ bedienen. Nach einem Blackout der Friedberger Abwehr in der 30. Minute schoss Shushe das 1:0. Aufregung dann in der 39. Minute, als die Friedberger mit ihren Fans schworen, dass der gleiche Stürmer deutlich im Abseits das 2:0 erzielte. Das war die Vorentscheidung, denn nach dem Wechsel setzten sich die stärkere Physis und der stärkere Wille der Platzherren durch. Statt des erhofften Anschlusstreffers gab es das 0:3 gegen die Friedberger und erst in der 90. Minute kam der TSV durch den eingewechselten Marco Mladenovic zum 1:3-Ehrentreffer. (AN)

BC Aichach – Gerolsbach 0:1

Diese Heimniederlage schmerzt den BC Aichach in besonderer Weise. Denn damit hat die beeindruckende Erfolgskurve der vergangenen Wochen einen Knick erhalten. Zuletzt ließen die Aichacher bei vier Siegen in Serie lediglich einen Treffer zu. So war es auch am Sonntagabend gegen Gerolsbach, aber dieses eine Tor, das Leo Solich in der 68. Minute glückte, hatte eine 0:1-Niederlage zur Folge. Die Aufholjagd der Gastgeber in der Schlussphase scheiterte nicht zuletzt auch deshalb, weil Ogzuhan Halici in der 80. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden war. Der BCA musste diesmal auf Andy Tischner verzichten, der sich vor einer Woche einen Wadenbeinbruch zugezogen hatte. Bemerkenswert war zudem die Tatsache, dass die Aichacher im sechsten Heimspiel bereits zum dritten Mal leer ausgingen. (jeb)

Alsmoos-Petersd. – Rinnenthal 3:2 Keine Punkte brachte der BC Rinnenthal vom Spiel in Alsmoos-Petersdorf mit. Und das völlig unnötig, den in der ersten Hälfte war der BCR das klar bessere Team. Die Hausherren gingen mit ihrem ersten Angriff mit 1:0 in Führung, als der ehemalige BCR-Trainer Frank Mazur eine Flanke von der rechten Seite in den Sechzehner schlug und Daniel Ungelenke den Ball aus 14 Metern in das obere rechte Eck zirkelte. Doch die Rinnenthaler zeigten sich wenig beeindruckt. Dann musste aber der gut spielende Marco Surauer verletzt vom Platz. Nach der Pause kam der BCR zu einem Treffer. Der agile Elias Bradl stand nach einer Stadler-Flanke am langen Pfosten goldrichtig und schob den Ball per Aufsetzer ins lange rechte Eck. In der 68. Minute wurde Topstürmer Stefan Simonovic im Strafraum zu Fall gebracht und den Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst zum 2:1. Eine Viertelstunde vor Schluss war es erneut Simonovic, der die BCR-Abwehr düpierte und aus spitzem Winkel zum 3:1 einschoss. Der BCR erzielte in der 81. den Anschlusstreffer nach einer Einzelleistung von Demel. Aber nur eine Minute später sah der eingewechselte Reisinger für ein Foul an der Mittellinie die Rote Karte. In Unterzahl konnte der BCR keine gefährliche Situation mehr erzwingen. Hätte der BCR an diesem Tag einen eiskalten Spieler wie Simonovic in seinen Reihen gehabt, wären gewiss die Rinnenthaler als Sieger vom Platz gegangen. (AN)

DJK Lechhausen – SV Münster 0:1 Der SV Münster konnte nach seiner 0:4-Schlappe gegen Pöttmes vergangene Woche nun gegen die DJK Lechhausen wieder drei Punkte mitnehmen. Für den abstiegsgefährdeten SVM ein wichtiger Sieg im Kellerduell. Für die Gäste stand erstmals Marco Weiß im Tor und hielt seinen Kasten sauber. Das Tor des Tages erzielte Spielertrainer Denis Buja erst in der 89. Minute per Kopf nach einem Freistoß. Dabei war Lechhausen die spielbestimmende Mannschaft und hatte in der ersten Hälfte auch mehr Chancen als Münster. Aber das Team verpasste es, diese Möglichkeiten auszunutzen. In der zweiten Hälfte kamen auch die Gäste zu mehr Chancen doch erst Buja traf. Lechhausen – mit dem schlechtesten Angriff der Liga – ging wieder leer aus. (AN)

Langenmosen – Firnhaberau 2:1

Nach zuvor drei Niederlagen hintereinander hat die DJK Langenmosen ihren Abwärtstrend stoppen können. Auf eigenem Platz gab es einen verdienten 2:1-Sieg gegen den zuvor punktgleichen Aufsteiger TSV Firnhaberau. Tobias Grillmeier konnte in der 31. Minute nach einem Freistoß von Andreas Mayr zum 1:0 abstauben. Die Gäste glichen durch einen Kopfball von Faye Dijeme zum 1:1 aus (41.). Das spielentscheidende 2:1 markierte der wiedergenese Tobias Schmid in der 73. Minute nach toller Vorlage von Alexander Mayr. Schmid hatte zudem in der 85. Minute Pech mit einem Lattentreffer. (djk)

Burgheim – Feldheim 2:2

Als Schiedsrichter Sepp Hanrieder das Kreisliga-Derby zwischen dem TSV Burgheim und SV Feldheim nach exakt 94 Minuten abpfiff, musste Harald Grimm erst einmal tief durchatmen. Es schien, als würde sich der Trainer der Einheimischen die vorangegangenen Geschehnisse – und davon gab es zweifelsohne etliche – nochmals durch den Kopf gehen lassen. Dass am Ende ein 2:2 und somit ein weiterer Zähler auf dem TSV-Habenkonto zu Buche stand, damit konnte Grimm „im Grunde ganz gut leben, wenn man den kompletten Spielverlauf betrachtet“. Viel schmerzvoller war allerdings der Preis, den seine Truppe dafür bezahlen musste. Neben einer (völlig überflüssigen) Roten Karte gegen „Wiederholungstäter“ Lukas Biber, der unmittelbar vor den Augen des Schiedsrichter-Assistenten seinen Kontrahenten Felix Zastrow abseits des Spielgeschehens unsanft zu Boden befördert hatte (75.), schlug auch noch das Verletzungspech gnadenlos zu. Erst musste Ignacio Landes bereits zur Pause mit Oberschenkel-Problemen vorzeitig raus, ehe es Johannes Löffler noch viel dicker erwischte. Mitte des zweiten Durchgangs blieb der 22-Jährige ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängen und verdrehte sich das Knie. „Diesbezüglich ist es für uns wirklich knüppeldick gekommen“, meinte Grimm, der auf seinen „Rot-Sünder“ Biber nicht wirklich gut zu sprechen war: „So etwas darf ihm einfach nicht passieren, zumal es schon sein zweiter Platzverweis in dieser Saison war.“ Die Tore erzielten Johannes Löffler und Lukas Biber sowie Daniel Edel und Marco Schütt für die Gäste. (AN)

