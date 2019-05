00:03 Uhr

Zum Abschluss wird gefeiert

Igenhausen beendet Saison mit Sieg, Schiltberg bleibt ungeschlagen

Auch wenn es bei den allermeisten Spielen nur noch um die Goldene Ananas ging, so waren die doch Sportplätze gut besucht. Das liegt vermutlich auch daran, dass im Anschluss an das abschließende Saisonspiel gefeiert wird – egal ob Meisterschaft oder Abstieg.

Neuburg Während der SV Echsheim-Reicherstein II bereits seit einer Woche in der Sommerpause ist, war der SV Baar nochmals zu Hause gegen den FC Zell/Bruck gefordert. Die Gäste kamen besser ins Spiel und belohnten sich mit zwei frühen Treffern von Daniel Vetter (6., 11.). In der Folge wurde der FC nachlässig und so gelang Alusine Kamara in der 22. Minute erst der 1:2-Anschluss, ehe der scheidende Spielertrainer Michael Albrecht in der 39. Minute per Strafstoß ausgleichen konnte. Diamant Hoti gelang vor der Pause sogar noch der Treffer zum 3:2 (45.). In der 69. Minute erhöhte der SV Baar durch Tobias Gruber auf 4:2. Marcel Girbinger betrieb mit seinem Tor zum 4:3 nur Ergebniskosmetik (75.). (pietb)

Ost Trotz der 0:2-Heimniederlage des TSV Mühlhausen zum Abschluss der Saison gegen den Tabellendritten FC Alba Augsburg zeigte sich TSV-Spielertrainer Philipp Pistauer nicht unzufrieden. Mit 34 Punkten hat man sich nun in der Endabrechnung auf den sechsten Platz gespielt. „Als Neuling haben wir in der A-Klasse uns akklimatisiert und Tritt gefasst.“ Pistauer bleibt in Mühlhausen und ist gespannt, „in welche A-Klasse wir eingeteilt werden“. Gerne würde man beim TSV Mühlhausen dabei auf Gebenhofen treffen. (r.r)

Tore 0:1 Sopaj (1.) 0:2 Sopaj (50.) Zuschauer 50

Aichach-Neuburg Gefeiert wurde am Sonntag vor allem auf der Inghauser Alm, denn der FC Igenhausen verabschiedete sich mit einem 2:0-Erfolg über den TSV Firnhaberau von der B-Klasse. Zwar war Trainer Eugenio Paci mit der Leistung seiner Mannschaft nicht wirklich zufrieden, mit der Saison aber schon. Nach dem Schlusspfiff ließen ihn seine Spieler hochleben, und auch die obligatorische Bierdusche durfte nicht fehlen. Die Igenhauser feierten vor allem auch ihren verstorbenen Mitspieler Patrick Nuspl (wir berichteten) mit Sprechchören. „Wir feiern natürlich, aber auch nicht so ausgelassen“, so Abteilungsleiter Markus Kastner. Schon länger im Feiermodus ist der TSV Schiltberg, der durch einen 4:1-Erfolg beim SSV Alsmoos-Petersdorf II bereits am Samstag seine perfekte Saison beendete. Ungeschlagen gelang dem Team um Spielertrainer Dominik Bichler die Rückkehr in die A-Klasse nach dem Abstieg. Nur zwei Mal musste Schiltberg die Punkte teilen und hatte am Ende vier Zähler Vorsprung auf den FCI. (sry-)

Aichach Auch hier standen vor dem finalen Spieltag die beiden Aufsteiger bereits fest. Den Aufstieg in die A-Klasse schafften der SC Mühlried II und der SV Wulfertshausen II. Während der Meister spielfrei hatte, verabschiedete sich der SVW mit einem 5:1-Erfolg in Steingriff aus der B-Klasse. Im Vergleich zur B-Klasse Aichach-Neuburg war es im Kampf um die Aufstiegsplätze spannender. Am Ende betrug der Vorsprung der Mühlrieder drei Punkte auf Wulfertshausen, Oberbernbach fehlten sieben Punkte auf Platz zwei. Zum Vergleich – Schrobenhausen als Dritter der B-Klasse Aichach-Neuburg lief mit einem Rückstand von 23 Punkten als Dritter ein. (sry-)

