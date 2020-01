vor 43 Min.

Zuverlässig

Fußballtorhüter Florian Hartmann

Mit den U17-Junioren des FC Stätzling holte sich Fußball-Torwart Florian Hartmann im Juli den Titel des Landkreismeisters. Der FCS bezwang den BC Aichach souverän mit 7:1. Auch in die bayerische U17-Auswahl wurde der Inchenhofener berufen. Zusammen mit den besten Kickern Bayerns trat der Leahader gegen viele Talente aus den Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren des VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim an. Wie in der Bayernauswahl war Hartmann auch in der Stätzlinger Landesliga-Mannschaft die Nummer eins im Tor. Auch deshalb wählten ihn die Leser zum Sportler der Monate Juni und Juli.

Mittlerweile ist der 17-Jährige in die U19 des FCS aufgerückt, für die er schon vergangene Saison eingesprungen war. Trotz seines vergleichsweise jungen Alters hat sich der Leahader auch eine Altersklasse höher gleich zur Stammkraft zwischen den Pfosten entwickelt. Aktuell belegt Hartmann mit der U19 des FCS souverän Platz eins der Bezirksoberliga. Mit sechs Jahren begann Hartmann als Stürmer beim TSV Inchenhofen, landete aber schnell im Tor: wie sein Vater Richard und seine Brüder Christoph und Johannes. Heute gehört er zu den besten Nachwuchskeepern des Landkreises. Sogar der FC Augsburg wollte den Inchenhofener schon verpflichten.

Auch 2020 will der 17-Jährige seine Klasse wieder zeigen. Sowohl in der Bayernauswahl als auch mit dem FC Stätzling: „Ich will in die Landesliga als Meister aufsteigen und nächstes Jahr mich dort mit den besten U19-Teams Bayerns messen. Schön wäre es, auch weiter in der Bayernauswahl zu spielen, weil man dort sehr viel lernen kann“, so der angehende Flugzeuggerätemechaniker.

Bei der Abstimmung zum Sportler der Monate Juni und Juli erhielt Hartmann 50 Prozent der Stimmen.

Themen folgen