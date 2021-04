Zwei Bayernliga-Spieler für den TSV Aindling

Der TSV Aindling verstärkt sich zur kommenden Saison mit zwei Spielern, die schon höherklassig aktiv waren. Fatlum Talla und Torhüter Robin Scheurer kommen.

Der TSV Aindling hat seine personellen Planungen für die Saison 2021/22 weitgehend abgeschlossen. Abwehrspieler Fatlum Talla kommt vom Bayernligisten TSV Schwabmünchen. Seit 2019 absolvierte der 24-Jährige 42 Partien für Schwabmünchen und traf insgesamt dreimal. Zuvor war Talla auf zahlreiche Bayernligapartien im Trikot des TSV Rain gekommen.

Robin Scheurer

Außerdem schließt sich im Sommer mit dem 27-jährigen Robin Scheurer ein Torwart dem Bezirksligisten in Aindling an, nachdem der bisherige Keeper Alexander Bernhardt mindestens ein halbes Jahr lang aus beruflichen Gründen nicht trainieren kann. Scheurer machte sich bei Schwaben Augsburg einen Namen. Aindling hat sich für das kommende Eröffnungsspiel in der Bezirksliga Nord beworben. (jeb)

