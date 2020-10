vor 18 Min.

Zwei Elfmeter verschossen: FC Affing verschenkt Befreiungsschlag

Plus FC Affing bekommt gegen Mertingen zwei Elfmeter zugesprochen. Am Ende steht es 0:1. Was Trainer Marc-Abdu Al-Jajeh zur Niederlage sagt - im Video-Interview.

Von Johann Eibl

Zwei Elfmeter wurden gestern der Mannschaft der FC Affing im Heimspiel gegen den FC Mertingen zugesprochen. In beiden Fällen konnte man von korrekten Entscheidungen reden. Für die Hausherren waren das in der aktuellen Lage in der Bezirksliga Nord wahre Geschenke des Fußballhimmels. Doch Kapital wurde daraus nicht geschlagen. Aivaras Brazinskas im Gästekasten ließ sich nicht bezwingen. So, wie es eine alte Fußballweisheit besagt, rächte sich dieser allzu großzügige Umgang mit den zwei Präsenten. Mertingen machte noch ein Tor und entführte mit einem 1:0-Sieg die drei Punkte.

Damit sieht die Lage für die Affinger erneut verdammt düster aus. In diesem Jahr haben sie noch keinen Sieg errungen. In den letzten drei Partien blieben sie zudem ohne Treffer. Ist damit der Weg in die Kreisliga vorgezeichnet? Dabei war die Leistung durchaus passabel. Doch wer partout kein Tor erzielt, für den wird die Luft zusehends dünner.

FC Affing steht defensiv stabil, verschießt aber zwei Elfmeter

Es war eine flotte Partie. Die Affinger Abwehrreihe hinterließ einen relativ sicheren Eindruck, wenngleich sie sich aufgrund von gesundheitlichen Problemen längst nicht in Bestbesetzung präsentieren konnte. Im Laufe der ersten Halbzeit kam es auf beiden Seiten zu Szenen, die einen Treffer hätten rechtfertigen können. Maik Stach war drauf und dran, die Gäste per Kopf in Führung zu bringen. Zuvor musste Philip Heckmeier mit letztem Einsatz die Affinger Sturmspitze Max Schacherl am Abschluss hindern. Florian Tremmel hatte ihn mustergültig eingesetzt.

Kurz nach der Pause deutete der Unparteiische erstmals auf den Elfmeter-Punkt. Im Duell mit Schacherl war Heckmeier ein Handspiel unterlaufen. Die Vorarbeit war von Marco Buchner gekommen. Schacherl lief an – und scheiterte am Keeper, ebenso im Nachschuss Bora Kalkan. Der durfte sich später, in der 71. Minute, ebenfalls aus elf Metern versuchen. Wieder war Buchner der Balllieferant und wieder ließ sich der Torhüter des FCM nicht überwinden.

FC Mertingen trifft eiskalt kurz vor Schluss durch Patrick Gaugenrieder

Die fatale Doublette, die man sich gerade im Abstiegskampf nicht leisten kann, war perfekt. Besser machten es die Mertinger. Nach einem Freistoß war Patrick Gaugenrieder mit einem Flachschuss ins lange Eck erfolgreich. In der letzten Viertelstunde rannten die Hausherren zwar eifrig aber vergebens an. Es machte sich in vielen hektischen Szenen bemerkbar, dass sie auf der Bank nicht gerade üppig besetzt waren mit Offensivkräften, die in der Lage gewesen wären, das Ruder noch mal herumzureißen.

Michael Bauer, ein Ex-Affinger, scheiterte an Torhüter Noah Scherer. Dann vertändelten die Gäste den Ball im Strafraum, der folgende Schuss von Mathias Steger, der nicht selten zu lange dribbelte, wurde abgeblockt. Am Ende stürmte auch noch der Affinger Keeper mit nach vorne, auch diese Maßnahme blieb ohne Erfolg.

Bora Kalkan und Max Schacherl verschießen FCA-Strafstöße

„Wahnsinn, Wahnsinn“, stammelte Tobias Jorsch nach dem Abpfiff. Der FC-Spielertrainer fehlte ebenso verletzt wie sein Kollege Marc-Abdu Al-Jajeh und viele weitere wichtige Akteure. „Schlechter hätte es nicht laufen können. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Mit zwei Elfmetern musst du irgendwann in Führung gehen. Du machst vorne kein Tor, dann kriegst du hinten eins. Das Mertinger Tor darf auch nicht passieren. Das war wirklich bitter.“

Dem Schützen des zweiten Elfmeters, Bora Kalkan, machte er den Vorwurf, nicht richtig auf den Keeper geachtet zu haben. Der sei bereits unterwegs gewesen in eine Ecke. Jorsch fasste sichtlich enttäuscht zusammen: „Bei der Vielzahl von Chancen musst du 1:0 in Führung gehen, dann geht das Spiel anders aus.“ Ein Kicker aus den eigenen Reihen hatte ihm imponiert: „Marco Buchner hat ein richtig gutes Spiel gemacht.“

Interview mit Marc-Abdu Al-Jajeh, Trainer FC Affing, nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Mertingen am 18.10.2020. Video: Max Kramer

FC Affing Scherer, Tremmel (90. + 1 Piller), Dörr, von Peinen, Lipp, Kalkan, Reiter (85. Steinherr), Steger, Albrecht (68. Schwarzmüller), Buchner, Schacherl

Tor 0:1 Gaugenrieder (75.)

Schiedsrichter Daniel Uhrmann (Kaufbeuren)

Zuschauer 150

