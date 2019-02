06.02.2019

Zwei Kreiter Teams steigen in Bayernliga auf Lokalsport

Die ersten beiden Männermannschaften des EC Haslangkreit setzen sich in Bezirksoberliga durch

Ein toller Erfolg ist den Stockschützen des ECHaslangkreit (Markt Kühbach) bei den Wintermeisterschaften auf Eis gelungen: Gleich zwei Männerteams steigen gemeinsam in die Bayernliga auf.

Ausgesprochen gut lief es in der Bezirksoberliga für die erste Kreiter Mannschaft mit Andreas Arzberger jun. Michael Grund, Wolfgang Obermair und Erwin Dunau und für Team zwei (Michael Seitz, Josef Bscheider, Sebastian Reichhold und Andreas Arzberger) im Eisstadion in Sonthofen. Die Erste Mannschaft startete nach Maß, sie gewann mehrere Spiele in Serie, gab an diesem ersten Wettkampftag nur zwei Spiele ab und belegte unangefochten den ersten Tabellenplatz. Auch die Spieler der Zweiten Mannschaft gingen sehr konzentriert in die Begegnungen und lagen bis vier Spiele vor Ende dieser Vorrunde mit nur zwei verloren gegangenen Spielen, gleichauf mit dem Ersten Kreiter Team an der Tabellenspitze der Tabelle. Durch Konzentrationsfehler und Unachtsamkeiten mussten dann aber noch drei Niederlagen hingenommen werden, was am Ende des Vorrundenwettbewerbes den zehnten Platz bedeutete. Team eins blieb auch in der Rückrunde auf Kurs und belegte mit nur einer Niederlage und einem Remis an diesem Wettbewerbstag und insgesamt mit nur acht Verlustpunkten unangefochten den ersten Tabellenplatz. Das bedeutet den Aufstieg in die Bayernliga. Dort treten sie gemeinsam mit dem Quartett der Zweiten Mannschaft an. Die startete zwar mit einer Niederlage in die Rückrunde. Doch dann ging das Team die weiteren Begegnungen sehr konzentriert an. Es folgten Siege in Serie. Spannend wurde es am Schluss der Meisterschaft. Auf dem zweiten Platz liegend, standen noch drei schwere Begegnungen gegen die Mitkonkurrenten aus Tegernbach, Osterreinen und Oberndorf an. Auch diese wichtigen Spiele konnten gewonnen werden. Eine tolle Rückrunde mit nur zwei Verlustpunkten sicherte den zweiten Platz und somit ebenfalls den Aufstieg in die Bayernliga.

Bezirksliga Das Dritte und Vierte Männerteam war bei der Vorrunde der Bezirksliga A im Bundesleistungszentrum in Füssen am Start. Vierundzwanzig Mannschaften kämpften dort um die Punkte. Beim vierten Team (Tobias Seitz, Hermann Erbe, Mario und Patrick Fröhlich) lief es nicht gerade nach Wunsch. Nach dreizehn Begegnungen, am Ende des Vorrundenspieltages, lag das Quartett auf dem zwanzigsten Platz. Auch bei der Rückrunde in Landsberg schlichen sich im weiteren Spielverlauf Fehler ein, was am Ende des Wettbewerbes wiederum den zwanzigsten Tabellenplatz bedeutete. Die Schützen der Dritten Mannschaft (Leonhard Seitz, Johann Einmüller, Josef und Michael Kneißl), gingen in Füssen von Anfang an sehr zuversichtlich in die Begegnungen. Am Ende der Vorrunde landeten sie mit zehn Minuspunkten auf Platz sieben. Die Rückrunde in Landsberg verlief ähnlich. Durch zwei Auftaktniederlagen verpasste das Kreiter Team den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze. Am Ende stand Tabellenplatz acht, was nicht ganz den Erwartungen entsprach.

Das Frauenteam mit Lisa Bscheider, Anna Seitz, Sonja Pehmer, Elisabeth Arzberger und Veronika Einmüller startete im Eisstadion in Sonthofen in der Bayernliga Süd. Fünfzehn Damenteams kämpften dort um die Punkte. Für die Kreiter Damen lief es von Beginn an recht gut. Oberste Priorität für das Quintett war der Klassenerhalt und das gelang sehr sicher mit Platz acht.(aar)

Themen Folgen