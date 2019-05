vor 10 Min.

Zwei Pleiten

Sielenbach und Petersdorf werden Favoritenrolle nicht gerecht

Zählbares holten die Fußballerinnen aus dem Landkreisnorden am Wochenende nicht. Während es für Sielenbach und die SG Petersdorf/Hollenbach Niederlagen gab, war die SG Sandizell spielfrei.

Nord Die Sielenbacherinnen mussten die erste Ligapleite in diesem Jahr in Baiershofen hinnehmen. Beim Duell der Teams aus dem Tabellenmittelfeld gab es ein 1:3. Die Gastgeberinnen gingen schon früh in der elften Minute durch Julia Lauter in Führung. Carina Schneider schlug in der 23. Minute für den Aufsteiger zurück. Noch vor der Pause stellte Sonja Mayer auf 2:1 und Sandra Eisenkolb sorgte in der 57. Spielminute mit dem 3:1 für die Entscheidung. Dem Team des Trainerduos Stefan Auggenthaler/Benedikt Lechner wollte in der Folge kein Treffer mehr gelingen, wodurch der TSV auf Platz fünf bleibt.

Augsburg Die SG Petersdorf/Hollenbach unterlag im Derby bei der SG Ehekirchen mit 2:4 und befindet sich nach dieser Niederlage nun sogar im Abstiegskampf. Ehekirchens Katharina Steiner schoss bis zur 62. Minute mit einem Dreierpack eine 3:0-Führung für die Gastgeberinnen heraus. Sarah Lesti gelang kurz darauf der Anschluss, doch nur eine Minute später stellte Laura Weiß den alten Abstand wieder her. Sabrina End gelang in der Schlussminute noch das 2:4. (sry-)

