Zwei Starts für MCA

Rennen in Bobingen und Oberstaufen

Der MC Aichach war bei zwei Kartrennen am Start: zum einen beim dritten Lauf für den Schwabenpokal in Bobingen und zum anderen beim Vorlauf für die Qualifikation für die südbayerische ADAC-Kartslalom Meisterschaft in Oberstaufen im Allgäu. Nachdem am Wochenende zwei Kartrennen angesetzt waren, starteten die Fahrer des MC Aichach bereits am Freitagnachmittag mit dem Training.

Rennen in Bobingen

(Sieben- bis Neunjährige) Samuel Schipf landete auf dem 13. Platz.

(Zehn- und Elf-Jährige) Philipp Strobel wurde 28., Lucas Nößner 24., Nico Rizoudis 20. und Adrian Limmer Achter. Die K2 war die stärkste Klasse an diesem Tag.

(Zwölf- und 13-Jährige) Timo Bellenbaum wurde mit vier Strafsekunden 17. und Elias Schwarzmaier mit zwei fehlerfreien Wertungsläufen Dritter bei 25 Startern.

(14- und 15-Jährige) Hier kam es zu Unstimmigkeiten bei der Fehlerbewertung. Alexander Biasizzo wurden Fehler zugeschrieben, die von außen nicht ersichtlich waren. Trotz seiner acht gewerteten Strafsekunden erreichte er noch den 12. Platz. Die einzige weibliche Fahrerin, Ulrike Stolz, hatte ebenfalls vier Strafsekunden und landete auf dem 15. Platz. Niklas Feiler freute sich nach zwei fehlerfreien Wertungsläufen über den 9. Platz.

(16-bis 18-Jährige) Jim de la Vigne legte zwei schnelle und fehlerfreie Wertungsläufe hin und und wurde Zweiter.

Rennen in Oberstaufen

Lucas Nößner war als jüngster Aichacher Fahrer vor dem Start sehr aufgeregt. Er fuhr schnelle Zeiten, allerdings hatte er Fehler und landete auf einem guten 14. Platz von 22 Startern.

Elias Schwarzmaier und Timo Bellenbaum starteten beide in der K3, die mit 28 Startern die stärkste Klasse war. Timo wurde mit zwei Pylonenfehlern 20. Mit einem Fehler wurde Elias bei schnellen Läufen 13.

Jim de la Vigne fuhr zwei schnelle und fehlerfreie Wertungsläufe und landete er auf einem guten 7. Platz. Er holte sich damit wichtige Punkte für die Gesamtwertung der Kartslalom-Meisterschaft. (mkr-)

