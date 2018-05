07.05.2018

Zwei große Meisterstücke auf kleinem Dorfplatz Lokalsport

7000 Zuschauer sind in Pipinsried beim Schlagerspiel gegen 1860 München dabei. Mit souveränem 3:0-Erfolg sichern sich Sechziger die Meisterschaft. Daraufhin stürmen Löwenfans den Platz. Am Ende gibt es nur Sieger

Von Johann Eibl

Der 5. Mai 2018 wird in den Annalen des FC Pipinsried für alle Zeiten einen ganz besonderen Platz einnehmen. An diesem Samstag durfte sich der Dorfverein aus dem Dachauer Hinterland in einem Punktspiel mit dem TSV 1860 München messen. Der Vergleich endete nicht ganz unerwartet mit einer 0:3-Heimniederlage. Das nackte Resultat rückt in den Hintergrund angesichts der Tatsache, dass nicht weniger als 7000 Zuschauer für einen Besucherrekord sorgten, der wohl so schnell nicht überboten werden kann.

Nach dem Schlusspfiff gehörte der Platz im Stadion den Löwenfans, die zusammen mit ihren Lieblingen die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern feierten. Dass dabei auch Pyrotechnik zum Einsatz kam, war der einzige Missklang dieses großen Fußballfestes. Die Münchner, die von gut und gerne 5000 Freunden Unterstützung fanden, wollen nun ihre Saison krönen und über die Relegation in die 3. Liga einziehen.

Ein Meisterstück lieferte auch der FC Pipinsried ab, nicht aus sportlicher Sicht, sondern aus organisatorischer. Wie es dem Verein und mit ihm dem gesamten Ort gelang, diesen enormen Ansturm in den Griff zu kriegen und die Rolle des Gastgebers in vorbildlicher Weise spielten, das war mehr als beachtlich. Ordner, Security, Polizei, Feuerwehr, Sanitäter erledigten ihre Aufgaben so, als wären sie seit Wochen ein eingespieltes Team.

Dass die Partie ausgesprochen ruhig über die Bühne ging, das lag auch am sportlichen Geschehen. Die Münchner unterstrichen ihre Qualitäten speziell bei den ersten beiden Treffern. Daniel Wein gelang mit einem Direktschuss das 0:1. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schlugen die Löwen ein zweites Mal zu. Nico Karger traf nach einem Doppelpass, den er mit Eric Weeger gespielt hatte, mit einem Flachschuss. Das war das Finale eines ungemein schnell vorgetragenen Konters. Und beim 0:3 verlängerte Sascha Mölders einen Freistoß.

Wer am Samstag echte Torchancen des FCP notieren wollte, der konnte seinen Stift weitgehend schonen. Das lag zum einen an der Dominanz des Siegerteams, das die Räume eng machte und während der 90 Minuten kaum eine Schwäche zeigte. Den Verlierern vom Samstag darf man zugutehalten, dass sie zuletzt ein Programm zu absolvieren hatten, das eigentlich als unzumutbar einzustufen ist. In 14 Tagen mussten sie nicht weniger als sechsmal ran, diese Belastung bleibt nicht einfach in den gelben Trikots hängen. Grundsätzlich darf man festhalten: Die Pipinsrieder Fußballer haben auch diesmal gezeigt, dass sie in der Regionalliga angekommen sind. Und das war vor einigen Jahren nicht unbedingt als selbstverständlich eingeschätzt worden.

Bei idealem Wetter war ein großer Teil der Besucher schon weit vor dem Anpfiff eingetroffen. Einige von ihnen präsentierten sich in Tracht. Nicht wenige machten anhand ihrer Trikots deutlich, für wen ihr Herz schlägt. Die Sympathisanten der Münchner waren dabei eindeutig in der Überzahl. „Wir hatten heute schon zwei Sicherheitsbesprechungen“, berichtete FCP-Chef Roland Küspert, der schon irgendwie damit rechnete, dass gegen 19 Uhr die Gästefans den Platz bevölkern würden. Von den Anhängern des FC Pipinsried war im Verlauf der 90 Minuten vergleichsweise wenig zu hören. Als zur Pause das Halbzeitergebnis vom Team zwei des FC Bayern München, das noch minimale Titelchancen hatte, genannt wurde – ein 1:1 – war Jubel zu hören. Am Ende unterlag dieser Rivale, und der Weg der Sechziger in Richtung Meisterschaft wies keinerlei Hindernis mehr auf.

Und danach wurde ordentlich gefeiert, beispielsweise vor dem Sportheim der Hausherren. Dort gab’s dann auch die beinahe obligatorische Bierdusche für Gästetrainer Daniel Bierofka und seine Mannen. Die Pipinsrieder haben mit dieser Partie viele neue Freunde gewonnen; davon sollten sie in der neuen Saison profitieren, eine Runde, die sie ebenfalls in der Regionalliga austragen werden.

FC Pipinsried Reichlmayr, Berger, Achatz (80. Liebsch), Herzig, Schuster, Segashi, Burkhard, Grahammer, Lushi (65. Tosun), Müller (89. Ettner), Rabihic.

TSV 1860 München Hiller, Weeger, Berzel, Mauersberger, Köppel (77. Gebhart), Wein, Görlitz (64. Koussou), Steinhart, Kindsvater, Karger (64. Seferings), Mölders.

Tore 0:1 Wein (23.), 0:2 Karger (45. + 1), 0:3 Mölders (88.) Schiedsrichter Huber (Bogen) Zuschauer 7000.

Weitere Bilder finden Sie unter

augsburger-allgemeine.de/aichach

Themen Folgen