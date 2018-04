16.04.2018

Zweimal Eibel und eine Sorge weniger Lokalsport

Nach 3:0 gegen Reserve des TSV Nördlingen ist Ecknach die Liga sicher

Aller Abstiegssorgen entledigt hat sich der VfL Ecknach. Mit dem verdienten 3:0-Sieg gegen den TSV Nördlingen II steht wohl endgültig fest, dass in Ecknach auch nächstes Jahr Bezirksligafußball gespielt wird. „Gratulation an die Mannschaft, die Trainer und nicht zu vergessen an Hannes Erbe, das trägt alles noch seine Handschrift“, lobte ein zufriedner Ecknacher Sportvorstand Jochen Selig auch seinen Vorgänger.

Bereits in der zweiten Minute sprang Zählbares heraus. Christoph Jung spielte einen Zuckerpass auf Michael Eibel und der überwand mit einem Heber den Nördlinger Schlussmann Sabahudin Cama. Fabian Ettinger brachte einen Eckball vors Tor. Nördlingen konnte nicht klären und Spielertrainer Florian Fischer stand goldrichtig zum 2:0.

Der TSV hatte nach vorne wenig zu bieten. Nach einer halben Stunde dann eine Szene, die niemand auf dem Fußballplatz braucht. Ecknachs zweiter Spielertrainer Mario Schmidt und ein Nördlinger Gegenspieler rasselten mit den Köpfen zusammen. Während der Nördlinger das Spiel forstsetzen konnte, musste Schmidt mit der Trage vom Platz und anschließend mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort konnte vorsichtig Entwarnung gegeben werden. Es handelt sich wohl um eine Gehirnerschütterung, Schmidt musste eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus verbringen.

Eine Flanke verlängerte Fabian Ettinger mit dem Kopf, Eibel nahm den Ball an, lupfte ihn über seinen Gegenspieler und vollendete zum 3:0. Florian Fischer lobte ihn: „Was der Eibel heut’ für ein Pensum abgespult hat, war brutal. Vor allem nach der Verletzung von Mario hat er Verantwortung übernommen und ein extrem gutes Spiel gemacht.“ (AN)

VfL Ecknach Helfer, Wagner (65. Jusczak), Hörl, Benedikt Huber, Eibel, Schmidt (44. Sultani), Jung (80. Manhard), Bergmair, Glas, Ettinger, Fischer.

Tore 1:0 Eibel (2.), 2:0 Fischer (17.), 3:0 Eibel (45. + 3) Schiedsrichter Cerkez (SV Eurasburg) Zuschauer 140.

