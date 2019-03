vor 20 Min.

Zweiter gegen Vierten

Aufsteiger Obergriesbach will gegen Laimering seinen Platz verteidigen

Einsam dreht in der A-Klasse Aichach der FC Tandern seine Kreise an der Tabellenspitze. 49 Zähler hat die Elf um Coach Oliver Beck aus den bisherigen 17 Begegnungen eingesammelt – nur einmal konnte man nicht als Sieger das Spielfeld verlassen. An der Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg zweifelt niemand an, zumal die Konkurrenz schon einen gewaltigen Abstand hat.

Erster Verfolger SV Obergriesbach hat neun Punkte Rückstand und der zuletzt sieglose TSV Aindling II hat deren zwölf Punkte Abstand. FCT-Trainer Oliver Beck könnte deshalb schon kurz nach den Osterfeiertagen das anvisierte Ziel erreicht haben. An einem Heimerfolg über die SG Mauerbach, die gut aus den Startlöchern beim 1:0-Heimerfolg über den TSV Aindling II kam, zweifelt in Tandern niemand.

Weitaus größere Brisanz steckt in der Partie des SV Obergriesbach gegen den Nachbarn aus Laimering. SVO-Abteilungsleiter Michael Nodlbichler: „Laimering wird bestimmt hoch motiviert zu diesem Derby anreisen.“ Er sieht trotz des zweiten Tabellenplatzes seinen SVO nicht in der Favoritenrolle. „Als Neuling sind wir mehr als zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Wir hätten nicht erwartet, dass wir oben mitmischen.“ Allerdings hat man sich bei den Gelb-Schwarzen nun auch mit der Tabellensituation angefreundet. „Den Platz wollen wir nun auch nicht mehr abgeben.“ Entsprechend verlief die Vorbereitung. Wöchentlich weilte das Team zu schweißtreibenden Übungen im Fitnessstudio. „Da haben alle hervorragend mitgezogen“ lobt Nodlbichler das Team. Auch die Testspiele gegen höherklassige Mannschaften verliefen vielversprechend. Gegen Altomünster unterlag man 1:4, Bärenkeller wurde mit 2:1 bezwungen und gegen das Team von des ehemaligen Obergriesbacher Trainers Danijel Krstic, dem SV Erlingen, spielte man 2:2. Beim ersten Pflichtspielauftritt gegen SV Hörzhausen sah es bis zur Schlussminute nach einen Heimerfolg aus – erst ein Strafstoß verhinderte drei Punkte. „Hörzhausen hat sich diesen Punkt verdient, denn die agierten sehr lauf- und zweikampfstark“ war für Nodlbichler der Punktverlust zwar ärgerlich, „aber wir können damit gut umgehen.“ (r.r)

