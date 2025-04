In der A-Klasse hat der SV Obergriesbach erstmals seit fünf Spielen wieder verloren. Und das ausgerechnet bei Verfolger TSV Weilach, der nun wieder ganz nah am Spitzenreiter dran ist. In der Oststaffel setzt sich Ottmaring weiter ab.

