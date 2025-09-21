Fußball-Kreisliga Ost Erster Treffer schon nach zwei Minuten: Adelzhausen spielt gegen Sportfreunde Friedberg groß auf

Für die Kellerkinder gibt es in der Fußball-Kreisliga Ost diesmal keine Punkte. Auch Bachern, Pöttmes und Zell unterliegen. Affing und der BC Aichach setzen ihre Erfolgsserie fort.