Erster Treffer schon nach zwei Minuten: Adelzhausen spielt gegen Sportfreunde Friedberg groß auf

Der FC Affing hat das silberne Jubiläum geschafft. In neun Spielen hat der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga Ost 25 Punkte gesammelt. Der BC Aichach bleibt ihm aber auf den Fersen. Im Tabellenkeller gelang keinem der abstiegsbedrohten Teams ein Befreiungsschlag. Während Schlusslicht Bachern gegen Rain nur knapp unterlag, kassierten die Sportfreunde Friedberg gegen Adelzhausen eine satte Heimpleite.
Fußball-Kreisliga Ost
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden