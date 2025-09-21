Icon Menü
Adelzhausen dominiert Friedberg: Klarer Sieger im Landkreis-Derby der Fußball-Kreisliga Ost

Fußball-Kreisliga Ost

Erster Treffer schon nach zwei Minuten: Adelzhausen spielt gegen Sportfreunde Friedberg groß auf

Für die Kellerkinder gibt es in der Fußball-Kreisliga Ost diesmal keine Punkte. Auch Bachern, Pöttmes und Zell unterliegen. Affing und der BC Aichach setzen ihre Erfolgsserie fort.
    Der Adelzhausener Torschütze zum 3:0, Marvin Gaag (links), will in dieser Szene den Friedberger Valentin Reichenbach abschütteln. Bei der 0:4-Heimpleite fanden die Sportfreunde nur selten das richtige Mittel gegen den BCA.
    Der Adelzhausener Torschütze zum 3:0, Marvin Gaag (links), will in dieser Szene den Friedberger Valentin Reichenbach abschütteln. Bei der 0:4-Heimpleite fanden die Sportfreunde nur selten das richtige Mittel gegen den BCA. Foto: Reinhold Rummel

    Der FC Affing hat das silberne Jubiläum geschafft. In neun Spielen hat der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga Ost 25 Punkte gesammelt. Der BC Aichach bleibt ihm aber auf den Fersen. Im Tabellenkeller gelang keinem der abstiegsbedrohten Teams ein Befreiungsschlag. Während Schlusslicht Bachern gegen Rain nur knapp unterlag, kassierten die Sportfreunde Friedberg gegen Adelzhausen eine satte Heimpleite.

