Inchenhofen marschiert weiter vorneweg und Adelzhausen stürzt Spitzenteam

In der Fußball-Kreisliga Ost geht die Siegesserie von Aufsteiger TSV Inchenhofen weiter. Auch im Derby gegen den Nachbarn aus Pöttmes setzte sich das Team aus dem Wallfahrtsort durch. Mitaufsteiger Sportfreunde Friedberg eifert dem TSV mittlerweile nach und hat gestern in Münster den zweiten Sieg nachgelegt. Der BC Adelzhausen setzte sich in einem Schlagabtausch gegen den bis dato verlustpunktfreien FC Gerolsbach gleich mit 6:3 durch.