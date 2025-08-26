Das Kreispokal-Viertelfinale wird zu einem regelrechten Elitetreffen. Nicht die Eliten, die US-Präsident Donald Trump als Feindbild zeichnet. Mit dem FC Affing und dem TSV Haunstetten sowie dem BC Aichach und dem TSV Zusmarshausen treffen heute (18.15 Uhr) vier der derzeit formstärksten Teams aus der Kreisliga Ost und der Bezirksliga Nord aufeinander. Die beiden Kreisligisten verbreiteten bereits im Achtelfinale Blamagen-Angst und Pokalschrecken unter den Siebtligisten. Affing kegelte den TSV Gersthofen aus dem Wettbewerb, Aichach eliminierte den VfR Neuburg.

