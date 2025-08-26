Icon Menü
Affing und Aichach fordern Bezirksliga-Überflieger Haunstetten und Zusmarshausen

Fußball - Kreispokal

Affing und Aichach fordern Bezirksliga-Überflieger

Die Kreisligisten treffen im Viertelfinale mit Haunstetten und Zusmarshausen auf zwei Mannschaften, die überraschend gut in die Saison gestartet sind.
    Leon Fischer vergab in der regulären Spielzeit einen Elfmeter, dennoch setzte sich der BC Aichach gegen den VfR Neuburg durch.
    Leon Fischer vergab in der regulären Spielzeit einen Elfmeter, dennoch setzte sich der BC Aichach gegen den VfR Neuburg durch. Foto: Adrian Goldberg

    Das Kreispokal-Viertelfinale wird zu einem regelrechten Elitetreffen. Nicht die Eliten, die US-Präsident Donald Trump als Feindbild zeichnet. Mit dem FC Affing und dem TSV Haunstetten sowie dem BC Aichach und dem TSV Zusmarshausen treffen heute (18.15 Uhr) vier der derzeit formstärksten Teams aus der Kreisliga Ost und der Bezirksliga Nord aufeinander. Die beiden Kreisligisten verbreiteten bereits im Achtelfinale Blamagen-Angst und Pokalschrecken unter den Siebtligisten. Affing kegelte den TSV Gersthofen aus dem Wettbewerb, Aichach eliminierte den VfR Neuburg.

