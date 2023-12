Aichacher Basketballer stecken teils empfindliche Niederlagen ein

Keine der Aichacher Basketballmannschaften kann am ersten Heimspieltag der Saison gewinnen. Das Herrenteam verliert knapp ein Derby.

Der erste Heimspieltag der Aichacher Basketballer in dieser Saison in der Grundschule Aichach-Nord war gut besucht – aber nicht erfolgreich. Alle drei Teams verloren ihre Spiele. Die neu formierte U14-Mannschaft mit Trainer Lukas Haffner musste beim 36:81 gegen Schrobenhausen Lehrgeld zahlen. Auch die U20-Mannschaft hatte gegen Ottobeuren keine Chance und unterlag mit 27:72.

Dritter im Bunde war das Herrenteam, das gegen den Lokalrivalen und ungeschlagenen Tabellenführer der Bezirksklasse Nord, den SSV Schrobenhausen III, mit 62:72 den Kürzeren zog. Der war mit vollem Mannschaftskader von zwölf Spielern angereist. Doch auch die Hausherren waren mit elf Spielern ungewöhnlich gut besetzt, wobei vier Jugendspieler bereits das U20-Spiel in den Knochen hatten. Erneut musste man auf Trainer Henoch Nya Ekombo verzichten, der wieder von Uli Rappel vertreten wurde.

Aichacher Herren-Basketballer geben im Derby Halbzeitführung aus der Hand

Die ersten beiden Viertel des Spiels verliefen relativ ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Aichacher. Im zweiten Viertel übernahm der ehemalige Regionalligaspieler der Schrobenhausener, Matthias Straub, die Verantwortung und erzielte die letzten neun Punkte in Folge zum 33:31-Halbzeitstand aus Aichacher Sicht. Der Routinier setzte in der zweiten Halbzeit sein überlegenes Spiel in gleicher Weise fort, konnte von der Aichacher Defensive nicht gestoppt werden und erzielte mit insgesamt 36 Punkten die Hälfte der gegnerischen Ausbeute (10 von 11 Freiwürfen, zwei Dreier).

Im Gegenzug gelangen den Hausherren im zerfahrenen dritten Viertel lediglich sieben Punkte, sodass die Gäste mit einem Vorsprung von 15 Punkten ins letzte Viertel gingen. Nun verteidigte Aichach härter und spielte eine konsequentere Offensive. Vor allem Alex Eberlein fand zu alter Stärke zurück und half dem Team mit drei Dreiern und vier getroffenen von sechs Freiwürfen im Schlussabschnitt. Die Aufholjagd reichte aber nicht mehr. Der nächste Heimspieltag ist am Sonntag, 21. Januar (U14: 14:45 Uhr, Herren 17 Uhr). (raul)

TSV Aichach Klein D. (18), Klein K. (15), Eberlein (13), Oksche (4), Zott (4), Urun (3), Bahcekapili (3), Dundar (2), Dündar, Huber, Rappel