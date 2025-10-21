Aichach am Boden

Das Ende der Hinrunde rückt langsam näher und der TSV St. Wolfgang setzte alles daran, sich vom letzten Platz der Landesliga Süd zu hieven. Der Klub aus dem Landkreis Erding fuhr daher in eigener Halle seine Beststaffel gegen die Aichacher Ringer auf und rang den Wittelsbachern an diesem sechsten Wettkampftag einen 30:21-Sieg ab.

57 kg Freistil (FR): Abdul Husseinkhil patzte kurz, gewann dann schnell an Fahrt und führte zwei Beinangriffe an Vinzenz Blüthmann aus. Der Schultersieg per Hammerlock für Aichach war wertvoll - die Punkte aber ohnehin sicher: Blüthmann war zu schwer. - 0:4 Übergewicht (ÜG)

130 kg FR: Aichachs Nachwuchsringer Karl Schmid gab gegen Michael Flurer sein Bestes. Doch in der Bodenlage gab es aus einer Serie von seitlichen Kippen für Schmid kein Entkommen. - 4:0 Technische Überlegenheit (TÜ)

61 kg Griechisch-Römisch (GR): Lukas Rimpfl stand im Greco fest wie eine Mauer, die Julian Bräuer nicht überwinden konnte. Bräuer neutralisierte einen verkehrten Ausheber, doch wurde im Zwiegriff nach hinten über die Hüfte gedrückt. Im späteren Wechsel war es nie zu erahnen, wer die Situation meisterte - doch war Rimpfle öfter in der Oberhand. 3:0 Punktsieg (PS)

98 kg GR: Mit einem Hüftangriff versuchte Aichachs Korbinian Lechner, den Siegringer Tauras Kuskys zu überraschen, was sogar beinahe gelang. Letztlich nahm der Kampf dennoch sein erwartetes Ende und Kuskys schleuderte Lechner auf die Schultern. - 4:0 Schultersieg (SS)

66 kg FR: Aichachs Hüseynamin Jafarov ging mit jugendlichem Elan an das Bein von Tawfiq Noori, doch dieser wehrte den Griff ab und gewann die Oberlage. Ein weiterer Versuch von Jafarov zur Souplesse endete in einem „Selbstfaller“ und besiegelte Kampf den Kampf zugunsten St. Wolfgangs.- 4:0 SS

86 kg FR: Baryalai Ahmadi hatte einen Gewichtsnachteil gegenüber Ibrahim Ilyazov, doch konnte sich der Aichacher mit schnellen Beinangriffen und Schlüpfern einen beachtlichen Vorsprung erkämpfen. Am Ende war bei beiden die Luft raus und es blieb bei einem Punktsieg für Aichach. - 0:2 PS

75 kg GR: Maximilian Bräuer hatte seine Debüt-Kampf gegen den erfahrenen Bastian Prey. Bräuer wusste, dass der Ringer aus St. Wolfgang in jeder Situation gefährlich war, und wagte dennoch eine Kopfrolle zur Führung. Einen unachtsamen Moment später erwischte Prey ihn an der Hüfte und knickte Bräuer rücksüber ab. Aus der gefährlichen Lage gab es für Bräuer kein Entkommen mehr. Dennoch waren die Trainer sehr zufrieden mit der Leistung. - 4:0 SS

57 kg GR: Adul Husseinkhil machte kurzen Prozess mit Vinzen Blüthmann. Ein Kopfzug nach zehn Sekunden brachte den erhofften Schultersieg, auch wenn die Punkte wegen Übergewicht bereits sicher waren. - 0:4 ÜG

130 kg GR: Tobias Mustafa brachte sich mit einem Armzug gegen Michael Flurer in Führung. Ein zweiter Streich folgte sogleich, abermals mit demselben Griff. Eine angeordnete Bodenlage zugunsten Aichachs blieb ohne Wertung, doch im Stand arbeitete Mustafa seinen Gegner weiter auf und brachte die Punkte sicher über die Kampfzeit. - 0:3 PS

61 kg FR: Julian Bräuer rieb sich auch im freien Stil an Lukas Rimpfle auf. Bräuer war mit schnellen Angriffen zwar gefährlich, aber nicht auf die Findigkeit von Rimpfle gefasst. Dieser wendete zu viele Aktionen zu seinen Gunsten. - 3:0 PS

98 kg FR: Tauras Kuskys hatte im freien Stil einen eisernen Griff am Bein. Sobald Kuskys einmal die Extremitäten gefasst hatte, konnte Korbinian Lechner die Punkte nicht mehr verteidigen. - 4:0 TÜ

66 kg GR: Szymon Osmanowski gelang ein Überraschungs-Kopfzug zur Führung gegen Tawfiq Noori; leider landete der Griff außerhalb der Mattengrenze. Ein zweiter Armzug brachte den jugendlichen Aichacher noch weiter in Führung. Noori kramte daraufhin in der Trickkiste und wendete das Blatt mit einer verkehrten Schleuder und holte damit einen Schultersieg. - 4:0 SS

86 kg GR: Severin Attenberger konnte lang eine Führung gegen den Aichacher Baryalai Ahmadi halten, doch Ahmadi nutzte einen günstigen Moment zum Übersteiger und brachte Attenberger auf Tusch. - 0:4 SS

75 kg FR: Moritz Oberhauser wurde kurz nach Anpfiff ein Sieg durch Aufgabe zugesprochen. - 0:4 Aufgabesieg