Auf dem Absprung: Aichacher Handballerinnen im Aufsteigerduell

Lina Mahl erzielte gegen den PSV München gleich neun Tore. Am Wochenende soll mit den Aichacher Handballerinnen der nächste Sieg her.

Plus Die Handballerinnen des TSV Aichach treten bei einem Mitaufsteiger an. Die Männer wollen die vergangenen Niederlagen nicht überbewerten.

Auf Reisen gehen an diesem Wochenende die beiden ersten Teams bei den Handballerinnen und Handballern des TSV Aichach. Die Frauen sind am Sonntag um 16.30 Uhr in der Landesliga beim HC Donau/Paar zu Gast, die Männer treten am Samstag um 19.30 Uhr in der Bezirksoberliga beim TSV Göggingen an. In beiden Fällen ist mit spannenden Duellen zu rechnen.

Handball: Aichach muss auf Torjägerin achten

„Jetzt kommen die dicken Brocken.“ Diese Aussage bezieht die Aichacher Trainerin Christina Seidel gleich auf den nächsten Gegner am Sonntag. Vor diesem Hintergrund macht sich nun die Tatsache bezahlt, dass man in den vergangenen Wochen bereits reiche Ernte eingefahren in die Scheune. Sprich: Die Punktgewinne, es sind bereits zehn an der Zahl, stellen eine mehr als solide Basis dar. Hinter dem HC Donau/Paar verbirgt sich eine Spielgemeinschaft aus dem Ingolstädter Bereich, die ebenfalls aufgestiegen ist und sich bislang in der Landesliga mehr als ordentlich geschlagen hat. Die Vereine sind verpflichtet, ihre Heimspiele per Video aufzuzeichnen und auf eine Plattform hochzuladen. Auf diese Weise hat sich das Trainerteam bereits informiert über das, was auf die Gäste zukommen könnte. „Wir müssen massiv aufs Tempo schauen“, sagt Seidel, „wie bereits im letzten Spiel.“ Pia Dietz steht auf Rang zwei der Torschützenliste in dieser Landesliga mit einem Schnitt von knapp acht Treffern pro Auftritt. Simone Jens und Melanie Hübner liegen ebenfalls in der Spitzengruppe.

