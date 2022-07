Bayerische Straßenmeisterschaft in Aichach: Das sollten Sie achten

Bei den bayerischen Straßenmeisterschaften am Sonntag sind Spitzensportlerinnen und Spitzensportler am Start. Das gibt es verkehrstechnisch zu beachten.

Eigentlich hätten die bayerischen Meisterschaften über zehn Kilometer an diesem Freitag im oberfränkischen Bad Staffelstein über die Bühne gehen solle. Doch unvorhergesehene Straßenbauarbeiten kamen dem Plan in die Quere. Wie berichtet, sprang der LC Aichach in die Bresche – und nicht zuletzt die Stadt Aichach, die das sportliche Ereignis kurzfristig genehmigte.

Der Kurs des Wittelsbacher Straßenlaufs hat in der Laufszene einen hervorragenden Ruf. Vor allem wegen des Meisterschaftsrennens im Mai 2019, in dem viele Aktive ihre persönlichen Bestzeiten nach unten drehen konnten. Dementsprechend namhaft ist das Feld der Teilnehmenden. Tobias Gröbl (LG Zusam) ist wieder dabei; seine Meldezeit heuer: 31:47 Minuten. Thomas Kotissek (LG Allgäu) war im Meldezeitraum mit 31:40 Minuten sogar etwas schneller. Der U23-Junior Tobias Ritter (LG Telis Finanz Regensburg) hat dieses Jahr mit 30:58 Minuten die 31-Minuten-Grenze unterboten. Lokalmatador Michael Sassnink (LC Aichach) hat mit seinen 33:10 Minuten gute Chancen auf den M40-Titel und einen Platz im Top-Ten-Gesamtranking. Vereinskollege Jakob Schmaus könnte als Außenseiter mit einem U23-Podiumsplatz überraschen.

Bei den Frauen richten sich alle Augen auf die Königsbrunner Polizistin Kerstin Hirscher (LG Telis Finanz Regensburg), die im Siebentischwald 34:10 Sekunden unterwegs war, ebenso wie Lisa Fuchs (LG Passau). Hannah Sassnink (LC Aichach) könnte bei den W35-Frauen auf dem Treppchen stehen. Vereinskameradin Kathrin Wörle könnte es ebenfalls auf das W35-Treppchen schaffen. Zu den gar nicht so geheimen Geheimtipps zählt die Stadtlaufsiegerin Katharina Rittel (TGV Augsburg), die sich seit Wochen in Bestform präsentiert. Insgesamt sind 131 Läuferinnen und Läufer aus 44 Vereinen angemeldet. Der LCA tritt heuer mit zehn Aktiven an.

Die Strecke ist zwischen 10 Uhr und 12 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Kurs führt vom Start in der Schulstraße zur Martinstraße, Wilhelm-Wernseher-Straße und über die Werderstraße, Oskar-von-Miller-Straße zum Ziel an der Ecke von Am Plattenberg und der Schulstraße. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des LC Aichach.