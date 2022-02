Aichach

vor 7 Min.

Corona-Pandemie: Aichacher Volleyballer ziehen alle Teams zurück

Plus Die Volleyballabteilung des TSV Aichach meldet alle Mannschaften vom Spielbetrieb ab. Was dahintersteckt und was der Schritt für Folgen hat.

Die heimischen Sportlerinnen und Sportler atmen auf. Die Corona-Regelungen für den Sportbetrieb wurden gelockert. Statt 2G gilt aktuell die 3G-Regelung. Doch für die Volleyballabteilung des TSV Aichach kommt dieser Schritt zu spät. Der Verein zog vergangene Woche aufgrund der Pandemie seine Mannschaften aus dem Spielbetrieb zurück. Das gilt auch für die Frauen-Bezirksligamannschaft, die als Spielgemeinschaft mit Inchenhofen an den Start geht. Was hinter dieser Entscheidung steckt und wie es jetzt weitergeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen