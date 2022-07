Aichach-Ecknach

vor 17 Min.

Vor Saisonauftakt: Wie verkraftet Ecknach den Framberger-Abgang?

Plus Der VfL Ecknach geht mit einem neuen Trainerduo in die am Sonntag beginnende Saison. Die größten personellen Veränderungen im Kader gibt es in der Offensive.

Von Johann Eibl

Seit dem Sommer 2017 gehört die erste Fußballmannschaft des VfL Ecknach der Bezirksliga Nord an. Stets behauptete sie sich seither in der oberen Hälfte der Tabelle. Spielertrainer Michael Eibel hofft darauf, dass es auch in der Saison 2022/23 so weitergeht: „Ziel ist Platz vier bis neun. Man muss schauen, wie man reinkommt in die Runde. Dann kann man sehen, wohin die Reise geht.“ Den Start bezeichnet er als schwierig; zum Auftakt geht die Fahrt am Sonntag nach Wörnitzstein, am Freitag, 29. Juli, folgt das Heimspiel gegen den FC Affing, den früheren Verein von Eibel, der darauf verweist, dass es viele Veränderungen im Team gab. Daher sollte man erst abwarten, wie es aussieht, wenn mal ein oder zwei Spiele in Folge verloren gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen