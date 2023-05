Aichach

Ehrenamtler aus Leidenschaft: Er ist beim BC Aichach das Mädchen für alles

Plus Klaus Ratzeck ist auf verschiedenen Ebenen aktiv. Warum der 51-Jährige nur in der Jugend spielte und wie er die stürmischen Zeiten beim BC Aichach erlebt hat.

Von Johann Eibl

Sein sportlicher Werdegang verlief so wie bei vielen anderen Heranwachsenden. Klaus Ratzeck kickte in den Jugendteams des BC Aichach. Dann war Schluss mit den Spielen. Seine Begründung für den frühen Abschied: „Dann habe ich eingesehen, dass es nichts für mich ist.“ Mit anderen Worten: Er war der Ansicht, dass sein Talent nicht ausreicht, um mithalten zu können. Doch damit hatte er bei seinem Klub nur die eine Tür zugeschlagen, in die andere, auf der in großen Buchstaben das Wort Ehrenamt zu lesen ist, trat er geradezu mit Begeisterung ein: „Der BCA ist mein Herzensverein.“

Der 51-jährige Disponent, den man gelegentlich auch hinter dem Steuer eines Busses sehen kann, engagiert sich seit dem Jahr 2008 bei diesem Klub. Es begann mit den Bambini, in deren Reihen sein Sohn kickte, und setzte sich dann fort über die verschiedenen Altersklassen, in die diese Jungs nach und nach aufrückten – bis hin zur B-Jugend. Der Grundstein war gelegt für ein langes Engagement: „Ich wurde dann Betreuer bei den Senioren.“ Dass Sohn Tim im zweiten Männerteam zwischen den Pfosten steht, hat sicher dazu beigetragen, dass die Verbindung zum BC Aichach nie mehr abgerissen ist. Seit vier Jahren fungiert Ratzeck nun als Pressewart und gehört auch der sportlichen Leitung der Fußballer an, zusammen mit Manfred Braun und Sebastian Böhm, der als Funktionär zu seinem Verein zurückgekehrt ist und dieses Amt offiziell am 1. Juli übernimmt. Hinter den Kulissen aber wirkt er jetzt bereits mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

