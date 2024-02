Fotograf mit Blick fürs Unwesentliche: Willi Baudrexl feiert 70. Geburtstag

Sport-Fotograf Willi Baudrexl ist am Mittwoch 70 Jahre alt geworden. Der Aichacher macht seit vielen Jahren Schnappschüsse auf und neben dem Platz.

Für die meisten Zuschauer zählen bei Fußballspielen die Tore und in erster Linie das, was auf dem Platz passiert. Das gilt auch für viele Fotografen. Der Großteil der Bilder widmet sich Zweikämpfen, jubelnden Spielern und grätschenden Verteidigern. All das beherrscht auch Sport-Fotograf Willi Baudrexl. Doch das Urgestein der Sportszene in der Region hat auch den Blick für das vermeintlich Unwesentliche. Er hat das Auge für die Szenen am Rande. Am heutigen Mittwoch feiert der langjährige Mitarbeiter unserer Redaktion seinen 70. Geburtstag.

„Ich mach dir Ecknach, Pöttmes und Obergriesbach und am Samstag kann ich dir auch noch ein Spiel machen“, so sehen die Nachrichten von Willi Baudrexl (Kurzzeichen: ilh) aus, wenn es darum geht, auf welchen Fußballplätzen im Wittelsbacher Land er am Wochenende mit seiner Kamera unterwegs sein wird. Dabei bedarf es eigentlich keiner Antwort, denn die Fotos werden wie „bestellt“ geliefert. Und das kurz nach Abpfiff. Da fragt sich die Redaktion des Öfteren, wie der Mann jetzt so schnell von Pöttmes nach Griesbeckerzell gekommen ist. Und auch sonst ist der Aichacher immer für eine Überraschung gut. Wenn unerwartet Fotos des Fifa-Schiedsrichters Felix Brych als Zuschauer auftauchen, obwohl lediglich ein paar Zweikämpfe aus Hollenbach erwartet wurden, weiß jeder sofort, wer der Absender ist. Der Baudrexl Willi hatte schon immer den Blick über den Spielfeldrand hinaus. Auch mit 70 Jahren ist er auf den Fußballplätzen der Region bekannt wie ein bunter Hund und unermüdlich unterwegs – am liebsten bei seinem Haus- und Hofverein VfL Ecknach, den er 16 Jahre als Vorsitzender anführte.

Und wenn der Willi doch einmal keine Spiele besucht, dann ist der leidenschaftliche Radfahrer im Sattel unterwegs. Für seine unzähligen Schnappschüsse sagen wir – vor allem im Namen unserer Sport-Leser – Danke. Und wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft. Den Geburstag hat er mit seiner Familie verbracht. Zunächst ging es zum Frühstück mit seiner Ehefrau, am Nachmittag gab es dann Kaffe und Kuchen mit den Kindern. (sry-)