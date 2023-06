Das war bei der Radtuorenfahrt Wittelsbacher Land 2023 geboten

Plus Rund 400 Fahrerinnen und Fahrer sind bei der Radtourenfahrt durch das Wittelsbacher Land dabei. Auf fünf Routen geht es durch den ganzen Landkreis Aichach-Friedberg.

Seit 5 Uhr früh ist das Team des veranstaltenden RSC Aichach vor Ort. Bevor die diesjährige Radtourenfahrt im Wittelsbacher Land beginnt, gibt es einiges zu tun für die zahlreichen Helferinnen und Helfern viel Arbeit. Vorher müssen Tische aufgestellt, der Anmeldeschalter eingerichtet und schon mal der Essensstand bestückt werden. Um 7 Uhr steht, fällt auf dem Hartplatz vor der Vierfachturnhalle des Gymnasiums in Aichach der Startschuss. Am Ende sind es rund 400 Starterinnen und Starter, die sich auf eine der fünf Routen durch das Wittelsbacher Land aufmachen.

Für die ambitioniertesten Fahrerinnen und Fahrer geht es 155 Kilometer mit rund 1330 Höhenmetern durch den Landkreis. Die Radtourenfahrt ist eine Tour, kein Rennen. Mitfahren darf und soll jeder. Die zweitlängste Strecke ging über 125 Kilometer. Davon fühlten sich die ganz in rot gekleideten Radler des RSC Schrobenhausen angesprochen. Zuerst ein Gruppenfoto der 18 Teilnehmenden und ein paar lustige Sprüche und ab. Jetzt kommen Trekkingräder, Mountainbikes, auch schon mal ältere Räder und E-Bikes auf den Platz. 98 oder 56 Kilometer gehen auch mit solchen Gefährten. Für Familien mit kleineren Kindern ist eine 35-Kilometer-Strecke ausgeschildert. Diese geht direkt nach Dasing und wieder zurück. Für die Familien ist dort zwischen Rathaus und Maibaum die einzige, für die anderen Radler die erste Verpflegungsstelle. Das Team um Peter und Angelika Greifenegger schuftet. Da müssen Semmeln belegt, Melonen und anderes Obst zerteilt, Müsliriegel, Kekse, Süßigkeiten bereitgestellt sowie isotonische Getränke angemischtt werden.