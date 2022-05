Aichach-Friedberg

12:00 Uhr

500 Radler touren durch den Landkreis Aichach-Friedberg

Plus Bei der Radtourenfahrt des RSC Aichach durch Aichach-Friedberg ist das Wetter gut und das Interesse groß. Die längste Runde führt über 150 Kilometer und 1300 Höhenmeter.

Von Brigitte Glas

Sonntag früh, 8:30 Uhr vor der Vierfachturnhalle des Aichacher Gymnasiums: Ein paar Radler und Radlerinnen füllen ihre Startkarten aus und bringen die Startnummern an ihren Trikots an. Sie wollen an der sechsten Radtourenfahrt im Wittelsbacher Land teilnehmen. Ein großer Teil der Rennradler ist längst gestartet, denn für 154 Kilometer und 1330 Höhenmeter sollte man schon früh aufstehen.

