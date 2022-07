Aichach-Friedberg

19:00 Uhr

Das war bei den Tennis-Kreismeisterschaften der Jugend geboten

Plus Nur 66 Spielerinnen und Spieler nehmen an den Nachwuchskreismeisterschaften in Motzenhofen teil. Am meisten Siege gibt es für den TC Friedberg.

Von Johann Eibl

Das waren noch Zeiten, als Cracks wie Steffi Graf und Boris Becker auf den großen Tennisplätzen dieser Welt triumphierten. Damit lösten sie in Deutschland einen regelrechten Boom aus, von dem heute freilich nicht mehr viel zu spüren ist. Beispielsweise bei den Kreismeisterschaften in diesem Sport im Nachwuchsbereich. 66 Namen lagen dem TC Motzenhofen (Hollenbach) für diese Titelkämpfe vor, insgesamt 71 Anmeldungen. Die unterschiedlichen Zahlen sind darauf zurückzuführen, dass einige Spielerinnen und Spieler sich nicht allein im Einzel, sondern auch im Doppel versuchten.

