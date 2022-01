Aichach-Friedberg

11:36 Uhr

Glosse: Nagelsmann trainiert Adelzhausen - so könnte das Fußballjahr werden

Plus Unsere nicht ganz ernst gemeinte Vorschau auf 2022: Sascha Mölders wird Coach in Pipinsried. Christoph Daferner wechselt zum FCB. Conny Höß wird DFB-Präsident.

Von Sebastian Richly

Adelzhausen Paukenschlag beim FC Bayern München. Der Rekordmeister und Trainer Julian Nagelsmann gehen getrennte Wege. Auf der Heimfahrt von Stuttgart nach dem Gewinn der Herbstmeisterschaft wollte Nagelsmann eigentlich erst ab Adelzhausen mit dem Bier-Trinken anfangen. Seine Blase sei zu klein und er wolle einen unnötigen Boxenstopp vermeiden. An seine Vorgabe hielt sich der Trainer aber nicht und so musste der Bus in Adelzhausen bereits das fünfte Mal halten - pro Tor einmal. Im Sportheim des BC Adelzhausen konnte sich Nagelsmann erleichtern. In Feierlaune verließ der Bus den Römerweg ohne Nagelsmann, der mit Autogrammen beschäftigt war. Als der Bayern-Tross seinen Fehler bemerkte, war es schon zu spät. Das Tischtuch zwischen Mannschaft und Trainer war zerschnitten. Nagelsmann gefiel es beim BCA so gut, dass er den restlichen Abend im Sportheim verbrachte. Im Verlauf des langen Abends setzte Nagelsmann schließlich auf einem Bierdeckel seine Unterschrift unter den Vertrag. Der gebürtige Landsberger gibt künftig am Römerweg die Kommandos.

