Selbstversuch: Extremlauf über 50 Kilometer – wenn jeder Schritt schmerzt

Unser Sportredakteur joggt einen Tag mit Extremläufer Viktor Reger aus Oberbernbach. Die letzten Kilometer werden zur Qual. So hart sind 50 Kilometer wirklich.

Auch eine Woche später schmerzen die Beine - die Oberschenkel brennen, die Waden ziehen und überhaupt bin ich mir sicher, meine Laufschuhe nie wieder anzuziehen. Es sind hoffentlich die letzten Auswirkungen eines Laufes, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. 50 Kilometer - also ungefähr die Strecke von Friedberg nach Aichach und zurück - habe ich zusammen mit Extremläufer Viktor Reger aus Oberbernbach an einem Tag zurückgelegt. Zwei Etappen mit mehr als 20 Kilometern und Anstrengungen, die mir bis dahin fremd waren. Von Qualen, Durchhaltevermögen und Muskelkater - wenn ein Sportredakteur über seine Grenzen geht.

Doch von vorne: Reger läuft seit dem 1. Januar täglich 50 Kilometer. 2023 hat er nun schon rund 6700 zurückgelegt. 18.200 sind bis Neujahr sein Ziel. Vielleicht hätte ich den 43-Jährigen niemals fragen sollen, wie anstrengend so ein Tag ist. Die Einladung, es einfach mal auszuprobieren, ließ nicht lange auf sich warten. Was auf mich zukommen würde, konnte ich beim lapidaren "Ja, warum eigentlich nicht" noch nicht ahnen.