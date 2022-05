Mehr als 800 Kämpfe: So wurde Robert Reitmeir vom Ringer zum Ringrichter

Robert Reitmeir aus Hollenbach hat über 800 Kämpfe geleitet. Warum dem 47-Jährigen, der für den TSV Aichach aktiv ist, die internationale Bühne verwehrt bleibt.

Wenn der Vor- und der Zuname jeweils mit dem Buchstaben R beginnen, dann erscheint es irgendwie logisch, dass sich die Person einem Sport verschrieben hat, der ebenfalls ein R am Anfang hat. Es handelt sich um Robert Reitmeir und der gehört der Ringerabteilung im TSV Aichach an.

Es gibt natürlich noch eine andere Begründung, eine sachlichere Argumentation, warum er in enger Verbindung zu diesem Sport steht: „Mein Vater Rudolf war Ringer.“ Und so war der Weg auf die Matte früh vorgezeichnet. Reitmeir begann mit sechs Jahren, erste Erfahrungen in dieser Sportart zu sammeln. Mit der Mannschaft erinnert er sich an den Aufstieg in die bayerische Oberliga und bei den Junioren errang er einen dritten Platz bei den bayerischen Meisterschaften. Das ging so, bis er 20 Jahre alt war. Dann schlug er einen etwas anderen Weg ein: „Ich habe festgestellt, dass ich es als Kampfrichter weiterbringen kann als Ringer.“

Schon als 14-Jähriger hat er die Lizenz für seine neue Tätigkeit erworben. Und weil die ihm auch heute noch Spaß macht, denkt der 47-jährige Hollenbacher, der im Landratsamt Aichach in der Ausländerbehörde zu tun hat, nach wie vor nicht ans Aufhören. Zumal der Deutsche Ringerbund sein langjähriges Engagement kürzlich mit der Bronzenen Ehrennadel honorierte. Björn Goller, Bayerns Kampfrichterreferent, erklärte dazu: „Es ist der Lohn für seine langjährige Arbeit, sowohl im Bezirk und Land als auch als Bundeskampfrichter. Wir können uns auf Robert stets verlassen. Er ist auch immer kurzfristig bereit, in die Bresche zu springen, wenn Not am Mann ist.“

Ringen: Robert Reitmeir ist froh über fehlende Aufmerksamkeit

Wie schwierig ist es, in diesem Sport, der von Kraft und Schnelligkeit geprägt ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Reitmeir, der im Jahr 2000 die Bundeslizenz erwarb, sagt dazu: „Das Regelwerk ist immer ganz klar.“ Etwas anders sieht die Praxis aus: „Es ist eine Frage des Standorts. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben, richtig stehen und ein Gespür haben für das, was auf der Matte passiert.“ Da hilft ihm seine reiche Erfahrung. Auf 30 Einsätze im Jahr kommt Reitmeir normalerweise, Corona hat diese Zahl in der letzten Zeit reduziert. Und auf wie viele Kämpfe kam dieser Juror bisher insgesamt? Die Frage kann er nicht auf Anhieb beantworten, da muss er sich erst informieren: „Seit 1989 waren es 824 Einsätze. Es gibt auch welche, die haben über 1000.“

Im Ehrenamt entscheidet Robert Reitmeir über Sieg und Niederlage, dafür gibt es eine Aufwandsentschädigung. Schließlich ist er bisweilen lange auf Achse. Die gedachte Linie von Frankfurt nach Dresden stellt nach Norden hin die Grenze dar. Sieht man den Hollenbacher auch bei internationalen Wettkämpfen? Auf diese Ebene hat er es nicht geschafft: „Da hätte ich unter den Top 25 in Deutschland sein müssen.“ Das Thema ist passé, denn für diese Lizenz liegt die Altersgrenze bei 45 Jahren. Ringen ist nicht die Sportart, die Tag für Tag für Gesprächsstoff sorgt so wie etwa der Fußball. Robert Reitmeir ist darüber keineswegs traurig: „Ich bin froh, dass wir nicht so die mediale Aufmerksamkeit haben wie der Fußball.“ Wichtige Szenen aus acht Kamerapositionen und das mehrmals vorgeführt zu bekommen, um damit mögliche Fehler aufzudecken, darauf kann er gut und gerne verzichten.

Regelmäßig lassen wir Helfer und Helferinnen unserer Sportvereine zu Wort kommen. Sie kennen jemanden, den wir unbedingt der Öffentlichkeit vorstellen müssen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de. Kontaktdaten der oder des Ehrenamtlichen wären eine zusätzliche Hilfe und eine kurze Begründung, warum wir ausgerechnet diese Person vorstellen sollen.